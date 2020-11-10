В Москве задержали туляка с амфетамином

Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

У мужчины нашли более 8 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть линейного отдела на станции Москва-Савеловская с железнодорожной платформы Савеловского вокзала в Москве доставили 29-летнего жителя Тульской области. Мужчину заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Во время личного досмотра у мужчины нашли сверток с порошком. Исследование показало, что это амфетамин весом более 8 граммов.

Туляк признался, что приобрел вещество для себя, бесконтактным способом через тайник-закладку.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в крупном размере). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула.