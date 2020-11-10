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В Москве задержали туляка с амфетамином
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

В Москве задержали туляка с амфетамином

У мужчины нашли более 8 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть линейного отдела на станции Москва-Савеловская с железнодорожной платформы Савеловского вокзала в Москве доставили 29-летнего жителя Тульской области. Мужчину заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
 
Во время личного досмотра у мужчины нашли сверток с порошком. Исследование показало, что это амфетамин весом более 8 граммов.
 
Туляк признался, что приобрел вещество для себя, бесконтактным способом через тайник-закладку.
 
«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в крупном размере). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:44 +1
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