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«Арсенал» - «Ротор»: Испугались, что можем выиграть

«Арсенал» - «Ротор»: Испугались, что можем выиграть

«Оружейники» потеряли очки в матче с «Ротором» и отправляются на перерыв на 12 месте.

Неделя, которая предваряла матч с «Ротором», получилась насыщенной для «Арсенала». После поражения в Казани руководители региона и клуба пошли на радикальные меры. В понедельник в отставку был отправлен тренерский штаб Сергея Подпалого. Ему на смену пришёл хорошо известный тульским болельщикам Дмитрий Парфенов.
 
В последние годы новый наставник оружейников успешно работал в «Тосно» и «Урале». Под руководством Дмитрия Парфенова клуб из Ленинградской области в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России. Что касается екатеринбуржцев, то вместе с Дмитрием Владимировичем они два года назад дошли до финала, а в прошлом году остановились в шаге от решающего матча кубка. Выше перечисленные команды с Парфеновым показывали довольно авантюрный футбол, могли забить три-четыре, но при этом и много пропускали. Какой футбол будет строить новый тренер в «Арсенале» покажет только время. Но одно можно сказать сразу: у Парфенова есть дар строить коллектив из не самых звездных футболистов и добиваться с ними успеха.
 
 
На матч против одного из аутсайдеров чемпионата тренер туляков выпустил плюс-минус тот же состав, что и играл неделю назад в Казани. Изменения коснулись вратарской линии, где Шамова сменил Нигматуллин, из-за травмы в этой встрече не смог принять участие Беляев и его место занял Довбня, а на место Кадири вышел Кингс.
 
Встреча началась с настоящего штурма в исполнении нашей команды. Футболисты волгоградского «Ротора» в какой-то момент даже не знали как просто выбить мяч со своей половины поля. К радости болельщиков, осада ворот соперника завершилась голом.
 
На 5-й минуте Эванс с левого фланга прострелил в штрафную, Панченко умно пропустил мяч, позволив Джорджевичу принять передачу, Лука в касание отдал «снаряд» Кириллу и тот пробил.
 
Чондрич сыграл очень неудачно, чем и воспользовался форвард нашей команды – 1:0
 
 
Еще минут 15-20 наша команда продолжала активно напрягать оборону волгоградцев. Неплохие возможности были у Кингса и Джорджевича, но удары туляков не достигли цели. Что же касается гостей, то к середине тайма они успели освоиться на тульской земле и раз за разом создавали трудности нашей команде. Не все ладилось на правом фланге нашей обороны, где Давиташвили на регулярной основе создавал большие трудности Рассказову. В итоге на 38-й минуте это привело к ранней замене, Парфенов выпустил вместо Рассказова Хлусевича. Отметим, что только отменная игра Нигматуллина не позволила «Ротору» сравнять счет до перерыва.
 
Помимо ранней замены тульские болельщики в первом тайме успели увидеть удаление в составе «Ротора». Капитан гостей Азат Байрыев дважды опасно сыграл локтями и получил две желтые и за пять минут до конца тайма отправился отдыхать в раздевалку. Досрочно туда же отправился Эванс Кангва, который в одном из своих забегов получил травму.
 
 
Если не знать о событиях первого половины, по первым минутам тайма второго, сложно было сделать вывод, что одна из команд играет в меньшинстве. «Ротор» невзирая численное превосходство соперника, методично напрягал нашу оборону, «Арсенал» в свою очередь в начале тайма имел несколько отличных момент, чтобы увеличить счет.
 
На 58-ой минуте Бауэр потрясающим ударом из-за пределов штрафной пробил в дальнюю девятку, но гостей спас каркас ворот. Несколькими минутами ранее дубль мог делать Панченко, но удар Кирилла головой на сей раз потащил вратарь гостей.
 
А дальше произошло, то, что уже не раз случалось с нашей командой в этом сезоне. Мы очень легко пропустили. Кожемякин справа забросил мяч на дальнюю штангу, где в гордом одиночестве оказался Степанов – 1:1.
 
В целом, все логично, «Арсенал» поплатился за то, что позволил сопернику поднять голову. Пропущенный мяч взбодрил команду Парфенова, и оружейники обрушились на ворота волгоградцев.
 
Сначала Хлусевич сделал отменный пас в штрафную на Панченко, Кирилл добрался до мяча, но акцентированно пробить не сумел. Затем под занавес встречи Ткачев без помех бил с близкого расстояния, но угодил в защитника. В этой же атаке мог забить и Панченко, однако, в самый ответственный момент у нападающего поехала нога.
 
За считанные секунды до конца в штрафной «Ротора» случился очередной спорный эпизод. Хлусевич вбежал в штрафную, где не без помощи Степанова, оказался на газоне. Главный арбитр встречи Станислав Васильев остановил встречу для помощи VAR, но так и не назначил одиннадцатиметровый удар. Нет, никто не говорит, что туляки потерял очки из-за ошибки арбитра, просто в очередной раз, болельщики так до конца и не понимают, как судьи трактуют правила.
 
 
Лучше чем наставник туляков Дмитрий Парфенов о игре «Арсенала» пожалуй никто не скажет
 
- Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Но дальше сработала психология, которая довлеет. Очков не так много, как хотелось бы. Испугались, что можем выиграть. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот, оказывать больше давления. Низко сели в оборону. Создали достаточно голевых моментов. Но не хватило чуть-чуть. Много травмированных, не хватило свежей крови этой. Пауза пойдет на пользу. Нужно всем сплотиться и пахать. Другого пути нет, - сказал он в эфире телеканала «Матч Премьер».
 
Работы у тренерского штаба Дмитрия Парфенова очень много и сейчас как никогда кстати пауза на игры национальных команд. За две ближайшие недели свои болячки успеют подлечить многочисленные травмированные туляков, а у нового наставника будет возможность донести до ребят свои виденье игры.
 
 
«Арсенал» - «Ротор» Волгоград - 1:1 (1:0)
 
7 ноября. Тула. Центральный стадион, 1743 зрителя. Судьи Станислав Васильев (Ижевск), Дмитрий Чельцов (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).
 
Голы: Панченко (5, 1:0), Степанов (62, 1:1).
 
«Арсенал»: Нигматуллин, Рассказов (Хлусевич, 38), Григалава, Довбня, Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Чаушич, К.Кангва, Панченко, Э.Кангва (Ткачев, 46), Джорджевич.
 
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Байрыев, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Макаров (Алейник, 61), Жигулев, Давиташвили (Муллин, 90), Фламарион (Микелтадзе, 74), Понсе (Серченков, 90).
 
Предупреждены Байрыев (12), Макаров (26), Рассказов (36), Довбня (59), Давиташвили (67).
 
На 37-й минуте за второе предупреждение удален Байрыев.
 
Удары (в створ): 23 (5, 1 - перекладина) – 15 (4). Угловые: 3 – 10. Голевые моменты: 5 – 3.
 
Текст: Сергея Малютина.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:13 +1
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