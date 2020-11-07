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«Арсенал» – «Ротор»: текстовая трансляция матча – 1:0
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» – «Ротор»: текстовая трансляция матча – 1:0

Первая игра оружейников под руководством нового тренера Дмитрия Парфенова. Болеем за туляков вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

52' Оружейники разогнали атаку по левому флангу, Ткачев забрасывал пас в центр штрафной, но там быстрее всех к мячу подоспел вратарь «Ротора».

49' Бауэр решил пробить издалека — мяч пролетел мимо ворот.

47' «Арсенал» снова активно начинает тайм, сразу завладев преимуществом.

46' Второй тайм!

Замена у «Арсенала» перед таймом: Сергей Ткачев вышел вместо травмированного Эванса Кангвы.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

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"Арсенал"- "Ротор", Фото: 2
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 3
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"Арсенал"- "Ротор", Фото: 5
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"Арсенал"- "Ротор", Фото: 7
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 8
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 9
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 10
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Статистика первой половины игры:

Перерыв. Интереснейший первый тайм, друзья.

45+5' Бауэр не по правилам остановил Фламариона. Штрафной пробивал Зурико — мяч пролетел выше ворот.

45+3' Эвансу потребовалась помощь медиков. Футболист упал на ровном месте, видимо, оступился и получил повреждение.

45+1' «Ротор» в атаке, но пока это не приносит никаких плодов.

45' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Фламарион достаточно грубо сыграл против Чаушича, отмахнувшись в прыжке от него локтем. К счастью, с Гораном всё в порядке. Арбитр почему-то ограничился устным предупреждением.

41' Перед исполнением штрафного судья Васильев удалил с поля помощника тренера «Ротора» Максима Шацких — за излишние эмоции.

41' Степанов нарушил правила на Эвансе. Штрафной для «Арсенала».

38' Замену делает Парфенов. Кажется, тренер «Арсенала» недоволен игрой Рассказова. Футболист явно не справлялся с атаками Степанова. На поле появился Хлусевич.

38' Ого, удаление в матче! Байрыев получил вторую желтую — достаточно грубо сыграл против Джорджевича. «Ротор» остается в меньшинстве.

36' Рассказов ценой желтой карточки остановил Степанова на подступах к штрафной.

30' «Арсенал» отдал преимущество «Ротору», владение мячом 52 на 48 в пользу гостей.

29' Опасно! Мяч едва не оказался в воротах «Арсенала» после классной атаки «Ротора». Кингс оказался в нужном месте и успел погасить «пожар».

27' Макаров грубо сыграл против Панченко. Желтая карточка.

25' Панченко завалил Жигулева на левом фланге, судья назначил штрафной. Волгоградцы быстро разыграли стандарт, мяч прилетел к Фламариону, но игрок неудачно пробил в сторону ворот и попал в арсенальцев.

23' В штрафной «Арсенала» после прострела Понсе мяч попал в руку Довбне и вылетел за пределы поля. Арбитр назначил угловой.

22' Кингс издалека пробил по воротам «Ротора», голкипер Чондрич как-то неуверенно поймал мяч под перекладиной.

20' Давиташвили прорывался к воротам туляков с левого фланга, Рассказов выбил мяч у него из-под ног.

20' Степанов перехватил мяч у арсенальца, но не успел убежать в контратаку — мяч у него отобрал Ломовицкий.

16' Опасно! Фламарион заставил понервничать тульских болельщиков, пробив с острого угла по воротам Нигматуллина. Артур выручил команду.

15' Затяжная атака «Арсенала» острой не вышла — Гогуа принял мяч на голову после навеса в штрафную и отодвинул опасность от своих ворот.

12' Байрыев получил желтую карточку за фол против Джорджевича — игрок «Ротора» отмахнулся локтем от Луки.

7' «Ротор» огрызнулся неплохими атаками. В одном из эпизодов Нигматуллину пришлось вступать в игру после прострела Фламариона.

6' На всякий случай арбитр решил обратиться к ВАР — чисто ли там был забит гол. Всё в порядке, мяч засчитан.

5' ГОООООЛ!!! Панченко! 1:0!

Эванс с левого фланга закинул пас в центр, Панченко пропустил мяч, позволив Джорджевичу принять передачу, Лука в касание отдал «снаряд» Кириллу и тот пробил. Вратарь «Ротора» сыграл очень неудачно.

3' Довня очень рисковал сейчас. Возвращаясь в защиту, Александр головой скинул пас Нигматуллину, который бежал навстречу. А мог бы быть автогол сейчас.

3' Футболисты «Ротора» не успевают с мячом добежать даже до центра поля. Оружейники пока полностью контролируют игру.

1' С первых секунд «Арсенал» начал прессинговать соперника. До удара по воротам пока не дошло.

1' Стартовый свисток. Поехали!

0' Судейская бригада. Главный судья — Станислав Васильев, арбитр первой категории из Ижевска. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов из Москвы и петрозаводчанин Рустам Мухтаров. Резервный арбитр Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону). Судья VAR — Сергей Карасев (Москва), судья AVAR — Алексей Лунев (Новосибирск).

0' Составы на матч уже известны. У «Арсенала» в воротах сегодня Нигматуллин, а с капитанской повязкой играет Григалава.

 

0' Предматчевый фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

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"Арсенал"- "Ротор", Фото: 1
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 2
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 3
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 4
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 5
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"Арсенал"- "Ротор", Фото: 7
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 8
"Арсенал"- "Ротор", Фото: 9
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0' «Ротор» — аутсайдер чемпионата. С шестью очками команда Александра Хацкевича находится на 16-й строчке в таблице. У волгоградцев случилась вспышка коронавируса, из-за чего им пришлось пропустить пару матчей. «Ротор» получил два технических поражения.

Арсенальцы тоже болтаются в подвале — на 13-м месте.

0' «Арсенал» и «Ротор» первый раз встречаются в рамках РПЛ. Хотя команды неоднократно играли между собой в советский период, да и не так давно — в первом дивизионе. В последний раз они встречались в сезоне 2013/14.

0' С большим нетерпением ждем игры. Это первый матч оружейников под руководством нового тренера — Дмитрия Парфенова. Напомним, после серии неудач Сергея Подпалого отправили в отставку. Посмотрим, как изменится настрой в команде после смены наставника.

0' Погода в Туле замечательная, тепло совсем не по-ноябрьски. Отличный день, чтобы посетить матч. Не пошли на стадион? Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции.

0' Добрый день, друзья! «Арсенал» дома принимает волгоградский «Ротор». Матч начнется в 16.30. Болеем за оружейников вместе с Myslo!

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