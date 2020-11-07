новости
новости
Регистрация
В Туле зацвели ромашки

В Туле зацвели ромашки

Целую поляну цветов можно встретить на ул. Вильямса.

Недавно жители Глушанок обнаружили рядом с домом № 36 по ул. Вильямса в Туле ромашки. Несмотря на то, что на календаре скоро уже середина ноября, полюбоваться можно целой поляной цветков.
 
 
Интересно, что аналогичное цветение растений сейчас наблюдается и в других городах. Так, ставропольцы делятся в соцсетях снимками крокусов, ромашек, ирисов, мальвы и маков.
 
Директор Ставропольского ботанического сада Владимира Кожевникова рассказал ИА «Победа26» — он считает, что причиной осенней красоты могла стать длительная засуха, из-за которой цветы, деревья и кустарники перешли в состояние вынужденного покоя раньше времени — примерно в сентябре. Причина — отсутствие влаги
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:27 +4
Другие статьи по темам
Событие
зацвели цветыцветыкрасотаосень
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» – «Ротор»: текстовая трансляция матча – 1:0
«Арсенал» – «Ротор»: текстовая трансляция матча – 1:0
Внимание, розыск! Из Плавской колонии-поселения самовольно ушел осужденный
Внимание, розыск! Из Плавской колонии-поселения самовольно ушел осужденный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.