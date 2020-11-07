В Туле зацвели ромашки

Недавно жители Глушанок обнаружили рядом с домом № 36 по ул. Вильямса в Туле ромашки. Несмотря на то, что на календаре скоро уже середина ноября, полюбоваться можно целой поляной цветков.

Интересно, что аналогичное цветение растений сейчас наблюдается и в других городах. Так, ставропольцы делятся в соцсетях снимками крокусов, ромашек, ирисов, мальвы и маков.