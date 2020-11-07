В Туле зацвели ромашки
Целую поляну цветов можно встретить на ул. Вильямса.
Недавно жители Глушанок обнаружили рядом с домом № 36 по ул. Вильямса в Туле ромашки. Несмотря на то, что на календаре скоро уже середина ноября, полюбоваться можно целой поляной цветков.
Интересно, что аналогичное цветение растений сейчас наблюдается и в других городах. Так, ставропольцы делятся в соцсетях снимками крокусов, ромашек, ирисов, мальвы и маков.
Директор Ставропольского ботанического сада Владимира Кожевникова рассказал ИА «Победа26» — он считает, что причиной осенней красоты могла стать длительная засуха, из-за которой цветы, деревья и кустарники перешли в состояние вынужденного покоя раньше времени — примерно в сентябре. Причина — отсутствие влаги
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