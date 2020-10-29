«Рубин» и «Арсенал» рассудит скандально известный арбитр
Василий Казарцев был отстранен от матчей РПЛ большую часть нынешнего сезона и судил матчи ФНЛ.
31 октября в Казани состоится матч 13-ого тура Российской премьер-лиги.
Местный «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Начало игры в 14.00.
Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе.
Отметим, что Казарцев большую часть нынешнего сезона судил матчи Футбольной национальной лиги. Отстранение от матчей РПЛ было связано со скандалом, разразившимся в первом туре: Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в матче против «Сочи».
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