ЦСКА разгромил «Арсенал» в Москве – 5:1

Заставочное фото пресс-службы ЦСКА.

Статистика второй половины матча:

90' Арбитр ни минуты не добавил к игре. Тут и так всё ясно.

90' Снова несется в атаку ЦСКА. Кажется, во втором тайме у них получается всё, что задумали.

88' Посыпался «Арсенал». Очень печально.

87' 5:1. А теперь Обляков.

Мощно и точно — всё, что нужно знать об этом голе.

86' Да что ж такое! 4:1. Сигурдссон забил гол в ворота Шамова.

Футболиста не смогли остановить ни Беляев, ни Григалава. Не наш день сегодня, точно.

83' Армейцы разыграли угловой, но ничего дельного у них не вышло — защита оружейников отбилась.

82' Эванса завалили в штрафной. Всё чисто, уверен арбитр.

79' Сразу замена у армейцев: Сигурдссон играет вместо Зайнутдинова.

78' Джорджевич отыграл один мяч! 3:1

Лука получил классный пас от Хлусевича, убежал от защитников ЦСКА, опередил Акинфеева и забил в пустые ворота.

78' Замена у оружейников: Хлусевич поменял Кадири.

76' Снова на несколько минут мяч оказался у «Арсенала», но до острых моментов так и не дошло.

73' Чалов пробивал в ближний угол, Шамов ногой отразил удар нападающего ЦСКА!

72' Марадишвили повздорил с Бауэром, арбитру пришлось успокаивать обоих футболистов.

67' Влашичу потребовалась помощь медиков после столкновения с Кадири.

64' Еще замены у ЦСКА: Гайч играет вместо Эджуке, Тикнизян вместо Кучаева.

63' Снова хозяева устраивают «пожар» у ворот Шамова. Сейчас Эджуке «прощает» оружейников. С убойной позиции футболист пробил выше цели.

61' Замена и у «Арсенала»: Кингс играет вместо Панченко.

59' Двойная замена у ЦСКА: Ахметов вышел вместо Дзагоева, Марадишвили заменил Фернандеса.

58' 3:0, друзья! Влашич оформляет дубль.

Что ни говори, а гол получился просто красавец.

54' Кадири сбил Дзагоева — штрафной для ЦСКА. Шамов выручает команду! Влашич сильно прострелил в створ ворот, но наш вратарь мяч выбил.

52' Угловой для «Арсенала». Панченко забросил мяч в центр, Эванс головой пробил по воротам — мимо.

50' Влашич! ЦСКА удваивает преимущество — 2:0

Влашич обыгрался с Чаловым и мастерски закатил мяч в ворота Шамова.

48' ЦСКА снова исполнил два угловых подряд. Отбиваются оружейники.

46' Стартовал второй тайм.

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+3' Чалов переиграл Шамова. 1:0. Снова пропускаем в первом тайме.

;

45+2' Пенальти в ворота «Арсенала»!

45+1' Рефери пошел сам смотреть эпизод.

45' Рассказов завалил Зайнутдинова в штрафной. Арбитр обратился к ВАР за помощью — а был ли там пенальти?

44' Арсенальцы пробивали штрафной, но Панченко сделал очень плохой заброс на партнеров.

43' За грубую игру «горчичник» получил Кучаев.

40' Влашич был в опасной близости от ворот Шамова, пробил, а там Кадири успел накрыть удар.

38' Туляки пытаются снизить градус игры и придержать мяч у себя. В течение нескольких минут им это удавалось.

36' Кружат футболисты ЦСКА вокруг штрафной «Арсенала», но оружейники грамотно обороняются.

32' Снова туляки отбиваются после двух угловых подряд.

31' Следом предупреждение получил Джорджевич. Он жестко сыграл против Дзагоева.

28' Желтая карточка для Григалавы — он случайно локтем ударил Кучаева в затылок.

26' Чалов завалился в штрафной после контакта с Беляевым. Футболисты ЦСКА потребовали пенальти, но арбитр решил, что всё было по правилам.

26' Владение мячом на данный момент — 67% на 33% в пользу армейцев.

23' Еще один момент у ЦСКА — Обляков едва не переправил мяч в уголок ворот.

20' Рассказов сфолил на Зайнутдинове на своей половине поля. Арбитр назначил штрафной для ЦСКА, но Влашич неудачно его исполнил.

19' Опасно! Эджуке перевел мяч на противоположный фланг на забегавшего в штрафную Кучаева, но игрок ЦСКА не сумел нормально принять пас. «Круглый» вылетел за пределы поля.

17' Влашич мощно пробил издалека по воротам Шамова! Мяч пролетел мимо ворот.

15' Беляев! Не дал Чалову принять мяч, перехватив пас Дзагоева во вратарской площадке.

14' Джорджевич подобрался к штрафной ЦСКА через фланг, отправил мяч на Кангву, но там замбийца встретил соперник и вытеснил за пределы поля.

10' Футболисты ЦСКА устроили прессинг на ворота «Арсенала». Оружейники пока достаточно неплохо отбиваются.

8' Чалов оказался практически один на один с Шамовым, но Беляев успел подстраховать вратаря. В итоге голкипер мяч забрал.

5' У хозяев получилась неплохая атака. Армейцы растянули нашу оборону, затем Обляков перевел мяч на правый фланг, после серии передач пас в штрафную получил Влашич и, обыграв Кадири, нанес завершающий удар. Мимо ворот.

3' Момент! Кадири здорово сыграл на подборе, перевел мяч налево на Бауэра, тот отправил передачу в штрафную — Панченко выпрыгнул выше всех и пробил головой по воротам. «Снаряд» пролетел выше перекладины.

1' «Арсенал» сразу же несется в бой. Ломовицкий промчался по правому флангу, скинул пас в центр на Джорджевича, но там Луку остановил Дивеев, выбив у соперника мяч из-под ног. Удар от ворот.

1' Звучит стартовый свисток. Поехали!

0' Составы команд:

0' Отметим, что туляки в этом сезоне еще ни разу не побеждали на выезде. Прервется ли сегодня эта неудачная серия? Что думаете?

0' ЦСКА и «Арсенал» в рамках РПЛ встречались между собой 10 раз. Семь раз побеждала московская команда. Разница забитых мячей — 21 на 7 в пользу армейцев.

0' «Арсенал» на данный момент находится на 11-м месте в турнирной таблице с 12 очками, ЦСКА — на третьем. У армейцев 22 очка. Даже в случае победы оружейники так и останутся на 11-й строчке.

0' Этот матч завершает 12-й тур чемпионата России. Остальные команды сыграли так:

«Динамо» — «Сочи» — 3:1

«Зенит» — «Рубин» — 1:2

«Краснодар» — «Спартак» — 1:3

«Локомотив» — «Ротор» — 1:2

«Урал» — «Тамбов» — 0:0

«Ростов» — «Химки» — 0:2

«Ахмат» — «Уфа» — 3:1

0' Добрый вечер, друзья! Наш «Арсенал» сегодня отправился на выезд в Москву к ЦСКА. Матч начнется в 19.00. Болеем за оружейников вместе с Myslo!