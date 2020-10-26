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В Туле в кустах рядом с супермаркетом нашли разбитые «Жигули»

В Туле в кустах рядом с супермаркетом нашли разбитые «Жигули»

Через некоторое время объявился очень пьяный хозяин легковушки.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 октября, рядом с домом № 45 по ул. М. Горького местные жители заметили в кустах возле супермаркета разбитые «Жигули». На место вызвали сотрудников ДПС.

Когда полицейские работали на месте происшествия, к ним подошёл сильно пьяный владелец машины и попросил не забирать его «ласточку» на штрафстоянку. Мужчина путался в объяснениях – сначала рассказал, что в момент ДТП находился на пассажирском сидении, а затем и вовсе заявил, что не знает, что произошло.

Документов на автомобиль туляк предоставить не смог. Поскольку выяснить, как машина оказалась в кустах, не удалось, на место была вызвана следственно-оперативная группа – криминалист собрал отпечатки пальцев в салоне и на кузове машины, на случай, если «шестёрка» была угнана.

На момент публикации на место происшествия прибыл эвакуатор, который, несмотря на просьбы хозяина, всё же доставит легковушку на штрафстоянку, а её предполагаемому владельцу придётся какое-то время провести в полиции.

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"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 1
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 2
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 3
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 4
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 5
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 6
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 7
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 8
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 9
"Жигули" в кустах в Заречье, Фото: 10
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:11 +2
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