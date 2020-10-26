В Туле в кустах рядом с супермаркетом нашли разбитые «Жигули»

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 октября, рядом с домом № 45 по ул. М. Горького местные жители заметили в кустах возле супермаркета разбитые «Жигули». На место вызвали сотрудников ДПС.

Когда полицейские работали на месте происшествия, к ним подошёл сильно пьяный владелец машины и попросил не забирать его «ласточку» на штрафстоянку. Мужчина путался в объяснениях – сначала рассказал, что в момент ДТП находился на пассажирском сидении, а затем и вовсе заявил, что не знает, что произошло.

Документов на автомобиль туляк предоставить не смог. Поскольку выяснить, как машина оказалась в кустах, не удалось, на место была вызвана следственно-оперативная группа – криминалист собрал отпечатки пальцев в салоне и на кузове машины, на случай, если «шестёрка» была угнана.

На момент публикации на место происшествия прибыл эвакуатор, который, несмотря на просьбы хозяина, всё же доставит легковушку на штрафстоянку, а её предполагаемому владельцу придётся какое-то время провести в полиции.