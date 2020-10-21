«Арсенал» победил «Текстильщик» в серии пенальти и вышел в 1/8 Кубка России

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» вышел в плей-офф Кубка России. Оружейники обыграли «Текстильщик» в серии пенальти — 4:3. Туляки реализовали все четыре попытки.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду с квалификацией в следующий этап турнира.

- Кубок России – значимый турнир. В следующей стадии нас ждут сильные соперники. Ждем от «Арсенала» побед на всех фронтах, - отметил глава региона.

Напомним, в первом матче «Арсенал» также по пенальти переиграл белгородский «Салют».

«Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) — 0:0 .

Пенальти — 3:4

Серия пенальти: Бурлак — 0:1. Романенко — 1:1. Бауэр — 1:2. Мнацаканян — 2:2. Панченко — 2:3. Аппаев — 3:3. Ломовицкий — 3:4. Сидоров — 3:4 (вратарь).

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Макушкин, Горюшкин, Батов (Романенко, 46), Сидоров, Мухаметзянов (Мнацаканян, 64), Мосейчук (Маричев, 46), Бачинский (Аппаев, 65).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Кадири (Э.Кангва, 67), Ковалев (Ломовицкий, 54), Хлусевич (Бурлак, 88), К. Кангва, Панченко, Минаев (Аджоев, 46).

Предупреждения: К. Кангва, 15. Морозов, 47. Фомин, 54.

Удаление: Сокол, 84.