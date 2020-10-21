К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты

Фото предоставлены очевидцами происшествия

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 21 октября к дому № 14 на Красноармейском проспекте в Туле прибыли не менее пяти пожарных расчетов. Причиной вызова огнеборцев стал дым из трубы на крыше здания.

«Дымит уже минут 20. Дома жутко воняет горелым пластиком», — рассказал житель расположенного рядом дома.

На момент публикации новости часть пожарных автомобилей уже уехала. В региональном МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной случившегося стала подгоревшая пища.