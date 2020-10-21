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К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты
Фото предоставлены очевидцами происшествия

К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты

Очевидцы сообщают о дыме на крыше здания.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 21 октября к дому № 14 на Красноармейском проспекте в Туле прибыли не менее пяти пожарных расчетов. Причиной вызова огнеборцев стал дым из трубы на крыше здания.
 
 
«Дымит уже минут 20. Дома жутко воняет горелым пластиком», — рассказал житель расположенного рядом дома.
 
На момент публикации новости часть пожарных автомобилей уже уехала. В региональном МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной случившегося стала подгоревшая пища.
 
 
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К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 1
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 2
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 3
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 4
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 5
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 6
К ресторану «Башня» на Красноармейском проспекте в Туле прибыли пожарные расчеты, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:26 +2
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