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Тульские каратисты отлично выступили на двух турнирах

Тульские каратисты отлично выступили на двух турнирах

Поздравляем наших ребят!

18 октября спортсмены тульского клуба каратэ-до «Чемпион» выступили на двух турнирах. Первый состоялся в спортивном комплексе «Новое поколение» — XII открытый турнир по каратэ WKU «Кубок Чемпиона».

На соревнования съехались около 200 спортсменов не только из нашего региона, но и из Московской области, Москвы и Калуги. Медали были разыграны в двух видах: кумитэ (свободные поединки) и тамэсивари (соревнования на силу удара).

Тульские спортсмены показали отличные результаты и завоевали 21 золотую, 17 серебряных и 9 бронзовых наград.

На высшую ступень пьедестала поднялись: Ульяна Голосова, Анастасия Батовкина, Серафима Рыжова, Вадим Чепелёв, Гор Макарян, Даниил Тимошин, Артур Иванов, Валерий Костюшко, Вадим Пестов, Артем Чолаку, Глеб Красутский, Василий Воеводин, Егор Гальчук, Максим Клименко, Артем Башилов, Гектор Казарьян, Александр Расторгуев, Дмитрий Ксенофонтов, Кирилл Клименко, Глеб Свиридкин, Артем Чумак.

Турнир является ежегодным и проходит на призы клуба каратэ-до «Чемпион». Организацию и проведение соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэ-до «Чемпион».

 

В этот же день в Серпухове прошел чемпионат ЦФО России по косики-каратэ (полноконтактное каратэ). Спортсмены клуба каратэ-до «Чемпион» Ольга Максакова и Николай Носов не оставили ни одного шанса своим соперникам и завоевали золотые медали. Владислав Мяляев, Кирилл Щербавичус и Артем Привиденцев стали обладателями бронзовых наград.

Спортсменов подготовили Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Алексей Кондратьев, Дарья Кувшинова, Артем Чумак.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:46 +4
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