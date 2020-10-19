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Главного арбитра матча «Текстильщик» — «Арсенал» заменили из-за коронавируса

Главного арбитра матча «Текстильщик» — «Арсенал» заменили из-за коронавируса

Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Четыре арбитра третьего тура элитного раунда Кубка России получили положительные тесты на COVID-19, и были заменены. Так, матч «Текстильщик» — «Арсенал» вместо москвича Антона Фролова будет судить Сергей Куликов из Саранска.

Еще в трех встречах изменения коснулись ассистентов.

Напомним, оружейники сыграют с «Текстильщиком» 21 октября в 15.00 в Москве на стадионе академии ФК «Спартак» им. Ф. Черенкова.

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Автор: Кристина Вернигорина
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