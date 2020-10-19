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Жители Болохово подкармливают голубей ...красной икрой
Фото Евгении Чуванковой.

Жители Болохово подкармливают голубей ...красной икрой

Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.

В Болохово Киреевского района голубей подкармливают красной икрой. Судя по фото, опубликованному в группе ВКонтакте, птицам скормили целых шесть банок с деликатесами.

Местные жители в комментариях пишут, что это просрочка, которую на площадке у домов выставили работники одного из магазинов. Некоторые шутят, что на фото не хватает только шампанского!

внимание, конкурс!

Объявляем конкурс «Придумай подпись к фото»! Вот вам фото еще раз:

С вас — подпись в комментариях. Мы отберем самые залайканные комментарии и выберем из них лучший. Итоги конкурса подведем в среду. За самый забавный и оригинальный комментарий будет приз – термокружка из «Декатлона». Хорошенькая! 

 

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