Фото Евгении Чуванковой.
Жители Болохово подкармливают голубей ...красной икрой
Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.
В Болохово Киреевского района голубей подкармливают красной икрой. Судя по фото, опубликованному в группе ВКонтакте, птицам скормили целых шесть банок с деликатесами.
Местные жители в комментариях пишут, что это просрочка, которую на площадке у домов выставили работники одного из магазинов. Некоторые шутят, что на фото не хватает только шампанского!
внимание, конкурс!
Объявляем конкурс «Придумай подпись к фото»! Вот вам фото еще раз:
С вас — подпись в комментариях. Мы отберем самые залайканные комментарии и выберем из них лучший. Итоги конкурса подведем в среду. За самый забавный и оригинальный комментарий будет приз – термокружка из «Декатлона». Хорошенькая!
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