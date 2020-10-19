Жители Болохово подкармливают голубей ...красной икрой

Фото Евгении Чуванковой.

В Болохово Киреевского района голубей подкармливают красной икрой. Судя по фото, опубликованному в группе ВКонтакте, птицам скормили целых шесть банок с деликатесами.

Местные жители в комментариях пишут, что это просрочка, которую на площадке у домов выставили работники одного из магазинов. Некоторые шутят, что на фото не хватает только шампанского!

внимание, конкурс!