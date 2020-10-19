Скадальное видео из детского сада: тульская прокуратура проводит проверку

Прокуратура Тульской области сообщила о проведении проверки по факту видеозаписи, сделанной в МДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 20. Напомним, на кадрах видно, как воспитатель насильно кормит маленькую девочку, кричит на нее и бьет по рукам.

«Проведение проверки поручено Узловской межрайонной прокуратуре. По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По имеющимся данным, видео снято 15 октября, а служебная проверка была назначена уже на следующий день. В настоящее время воспитатель уволена.