Скадальное видео из детского сада: тульская прокуратура проводит проверку
Воспитателя уволили сразу после инцидента.
Прокуратура Тульской области сообщила о проведении проверки по факту видеозаписи, сделанной в МДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 20. Напомним, на кадрах видно, как воспитатель насильно кормит маленькую девочку, кричит на нее и бьет по рукам.
«Проведение проверки поручено Узловской межрайонной прокуратуре. По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По имеющимся данным, видео снято 15 октября, а служебная проверка была назначена уже на следующий день. В настоящее время воспитатель уволена.
UPD. Публикация дополнена. По факту случившегося проверку также проводит следственный комитет. Сотрудниками регионального СУ СК России организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».
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