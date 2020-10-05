«Тулица» в Суперлиге проиграла третий матч подряд

В рамках 4-го тура Суперлиги волейбольная «Тулица» принимала на своей площадке «Протон» из Саранска. Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:16) в пользу команды Юрия Маричева.

Послематчевый комментарий главного тренера «Тулицы» Александра Перепелкина:

Комментарий главного тренера «Протона» Юрия Маричева:

Отметим, что на данный момент «Тулица» не добыла еще ни одной победы, уступив «Локомотиву», «Уралочке» и «Протону».