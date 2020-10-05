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«Тулица» в Суперлиге проиграла третий матч подряд

«Тулица» в Суперлиге проиграла третий матч подряд

Тульская команда уступила саратовскому «Протону». Смотрите большой фоторепортаж Myslo.

В рамках 4-го тура Суперлиги волейбольная «Тулица» принимала на своей площадке «Протон» из Саранска. Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:16) в пользу команды Юрия Маричева.

Послематчевый комментарий главного тренера «Тулицы» Александра Перепелкина:

Комментарий главного тренера «Протона» Юрия Маричева:

Отметим, что на данный момент «Тулица» не добыла еще ни одной победы, уступив «Локомотиву», «Уралочке» и «Протону».

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:41 0
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