«Тулица» в Суперлиге проиграла третий матч подряд
Тульская команда уступила саратовскому «Протону». Смотрите большой фоторепортаж Myslo.
В рамках 4-го тура Суперлиги волейбольная «Тулица» принимала на своей площадке «Протон» из Саранска. Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:16) в пользу команды Юрия Маричева.
Послематчевый комментарий главного тренера «Тулицы» Александра Перепелкина:
Комментарий главного тренера «Протона» Юрия Маричева:
Отметим, что на данный момент «Тулица» не добыла еще ни одной победы, уступив «Локомотиву», «Уралочке» и «Протону».
Галерея