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С начала пандемии в Тульской области умер 381 человек с коронавирусом

С начала пандемии в Тульской области умер 381 человек с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Кимовского и Новомосковского районов в возрасте от 60 до 80 лет. Как сообщает региональный оперштаб, у 10 пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 381 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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