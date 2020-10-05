С начала пандемии в Тульской области умер 381 человек с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Кимовского и Новомосковского районов в возрасте от 60 до 80 лет. Как сообщает региональный оперштаб, у 10 пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 381 человек.
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