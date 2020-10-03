«Тамбов» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

32' Штрафной для хозяев. Панченко мощно пробивал в дальний угол — мяч пролетел выше ворот.

30' Опасно! Таказов получил пас с фланга и пробил головой по воротам. Удар вышел слабоват — мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

29' Костюкову достается от Хлусевича. Арбитр ограничился устным предупреждением.

27' Костадинов получил желтую за грубую игру против Костюкова.

24' Панченко забивает в ворота Левашова, но, к счастью для нас, футболист оказался в офсайде.

20' Владение мячом — 59% на 41% в пользу «Тамбова».

19' Левашов отлично сыграл на выходе, опередив подбегавшего к штрафной Костюкова.

17' Опасность у ворот Рыжикова создал Григалава. Скинул пас на Эванса, тот «расстрелял» вратаря «Тамбова» с небольшого расстояния, но кипер отбился. К тому же, Кангва был в офсайде.

16' Ткачев пробежал по флангу, отправил пас в центр, но Каплиенко перевел мяч на угловой.

15' Защитник Рыбин уверенно сыграл в своей штрафной, не дав Ковалеву получить пас от партнеров.

14' Кангва случайно попал ногой по лицу Панченко, тамбовцу потребовалась помощь медиков.

11' Карапетян забежал в штрафную, но ему успел помешать Костадинов.

10' Снова активничает Ломовицкий — пробивал головой по воротам Рыжикова, но вратарь мяч забрал.

5' Кингс Кангва получил желтую карточку за игру рукой.

4' Эванс и Ломовицкий разыграли неплохую комбинацию, но удар Александра с лету получился очень неточным — мяч улетел выше ворот.

3' Левашов! Михаил без проблем отразил удар Костюкова.

2' Ответка от «Тамбова»: Костюков промчался по центру, скинул пас направо партнеру, но тульские футболисты не дали сопернику прорваться в штрафную.

1' Сразу же активно начинают оружейники. Юрий Ковалев потревожил тамбовцев на левом фланге.

1' Стартовый свисток. Вперед, за Тулу!

0' Друзья, какие у вас прогнозы? Кто победит? Делитесь мнением в комментариях!

0' Составы на матч:

Ломовицкий, кстати, выйдет в старте. Рассказов — в запасе.

0' Хорошие новости для болельщиков «Арсенала»: в команде, наконец, пополнение. Оружейников усилили два игрока «Спартака» — наш давний знакомый Александр Ломовицкий, успевший поиграть за туляков, и Николай Рассказов.

0' Команды в РПЛ встречались между собой два раза. В обоих матчах побеждали туляки.

0' «Тамбов» и «Арсенал» — соседи по турнирной таблице, их разделяет всего один балл. У обоих клубов дела в последнее время не очень хорошо: часто проигрывают и много пропускают.

В прошлом туре команды потерпели поражения: «Тамбов» проиграл «Спартаку» — 0:2, а «Арсенал» — «Ростову» — 2:3.

0' Игру показывает телеканал «МАТЧ ТВ».

0' Добрый день, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» на выезде играет с «Тамбовом». Матч начнется в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!