В Туле Hyundai улетел в забор
Фото последствий аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке улиц Пушкинская и Пирогова в Туле примерно в 17 часов.
По словам очевидцев, было два участника ДТП: Hyundai и Renault Sandero. Предположительно, второй врезался в бок Hyundai, от чего тот выехал на тротуар и затормозил в забор.
Удар был достаточно мощный и разворотил переднюю часть машины. О пострадавших и повреждениях второго авто не сообщается.
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