В Туле Hyundai улетел в забор

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке улиц Пушкинская и Пирогова в Туле примерно в 17 часов.

По словам очевидцев, было два участника ДТП: Hyundai и Renault Sandero. Предположительно, второй врезался в бок Hyundai, от чего тот выехал на тротуар и затормозил в забор.

Удар был достаточно мощный и разворотил переднюю часть машины. О пострадавших и повреждениях второго авто не сообщается.