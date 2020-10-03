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В Туле Hyundai улетел в забор

В Туле Hyundai улетел в забор

Фото последствий аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке улиц Пушкинская и Пирогова в Туле примерно в 17 часов.

По словам очевидцев, было два участника ДТП: Hyundai и Renault Sandero. Предположительно, второй врезался в бок Hyundai, от чего тот выехал на тротуар и затормозил в забор.

 

Удар был достаточно мощный и разворотил переднюю часть машины. О пострадавших и повреждениях второго авто не сообщается. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:21 +2
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