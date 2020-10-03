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На улицы Тулы вернулись гусары

На улицы Тулы вернулись гусары

Один из них замечен у Макавто. Пусть и одна лошадиная сила в его средстве передвижения, зато не пешком.

Видео, на котором запечатлен молодой человек в военной форме и верхом на коне стоит в Макаавто, видимо, делая заказ, опубликовано в группе «Тула ЧП».

Пользователи однозначно окрестили его гусаром, добавив, что «2020 год не перестает удивлять». Одна из подписчиков группы отметила, что сегодня же встретила гусара, который ходил по автобусам и платил проезд за женщин.

Что это была за акция к сожалению осталось тайной.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:10 +8
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