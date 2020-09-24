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«Тулица» приглашает болельщиков на домашний матч Суперлиги

«Тулица» приглашает болельщиков на домашний матч Суперлиги

Билеты на игру можно приобрести онлайн.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч третьего тура Суперлиги с «Уралочкой — НТМК» из Свердловской области. Игра состоится 28 сентября в 19.00 в манеже стадиона «Арсенал».

Билеты можно приобрести онлайн на сайте либо в ГКЗ или ТЦ «Гостиный двор».

Напомним, «Тулица» стартовала в Суперлиге 19 сентября. Тульская команда уступила калининградскому «Локомотиву» со счетом 0:3. Фоторепортаж с матча можно посмотреть здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:38 0
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