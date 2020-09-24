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65-летнюю женщину в Алексине обокрала попутчица

65-летнюю женщину в Алексине обокрала попутчица

Сейчас воровка задержана, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ефремове полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница. Она заявила, что из салона ее автомобиля украли кошелек.
 
Ущерб от кражи составил 7 тысяч рублей.
 
Стражи порядка довольно быстро установили подозреваемую. 
 
По предварительным данным, потерпевшая, ехавшая в своей машине, заметила на обочине дороги женщину, которая искала попутку. Она остановилась, предложила помощь 43-летней женщине и довезла ее до нужной точки.
 
Та, в свою очередь, приметила в салоне кошелек и незаметно стащила его.
 
В настоящий момент в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +4
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