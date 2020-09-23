Молодежка тульского «Арсенала» не смогла обыграть «Чертаново»

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Матч закончился со счетом 0-0.

Вчера, 22 сентября, в Туле состоялся очередной матч молодежного первенства России по футболу.

Местный «Арсенал» принимал сверстников из «Чертаново».

На самая зрелищная игра завершилась закономерной ничьей - 0:0.

Напомним, основная команда тульского «Арсенала» сегодня в Белгороде проведет матч Кубка России против местного «Салюта».

Начало встречи в 17:00.