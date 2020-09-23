фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»
Молодежка тульского «Арсенала» не смогла обыграть «Чертаново»
Матч закончился со счетом 0-0.
Вчера, 22 сентября, в Туле состоялся очередной матч молодежного первенства России по футболу.
Местный «Арсенал» принимал сверстников из «Чертаново».
На самая зрелищная игра завершилась закономерной ничьей - 0:0.
Напомним, основная команда тульского «Арсенала» сегодня в Белгороде проведет матч Кубка России против местного «Салюта».
Начало встречи в 17:00.
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