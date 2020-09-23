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Туляков приглашают на домашние матчи «Академии Михайлова»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на домашние матчи «Академии Михайлова»

Ближайшие соперники нашей команды – «Динамо» и «СКА-Варяги».

25, 26, 29 и 30 сентября «Академия Михайлова» проведет на домашнем льду матчи Молодежной хоккейной лиги.
 
25 сентября в 19.00 и 26 сентября в 17.00 пройдут игры с МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Уже в первом сезоне команда сумела пробиться в плей-офф. «Динамо» — бронзовый призер МХЛ в сезоне 2016.
 

29 и 30 сентября в 19.00 «Академия Михайлова» сыграет со «СКА-Варягами». Команда создана в 2014 году на базе хоккейной школы «Варяги» и с сезона 2014/15 входит в систему ХК СКА (Санкт-Петербург). С 2018 года выступает в МХЛ. В итоговой таблице сезона 2019/2020 «СКА-Варяги» заняли 28 место, набрав 50 очков.

Забронировать билеты на игры можно по ссылке или купить в кассах ледового дворца в Туле. Они работают с 14.00 до 21.00.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:23 +1
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