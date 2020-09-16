новости
новости
Регистрация
Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Сочи»

Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Сочи»

Билеты на игру можно приобрести онлайн.

Стартовала продажа билетов на матч 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи». Игра состоится в Туле 20 сентября в 14.00.

Билеты можно приобрести в кассах Центрального стадиона до 19 сентября (с 13.00 до 19.00), а также онлайн на сайте оружейников.

На трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.

Сюжет: Арсенал
Стало известно, во сколько тульский «Арсенал» сыграет с «Салютом»
Спорт
Стало известно, во сколько тульский «Арсенал» сыграет с «Салютом»
вчера, в 14:50, 7 1314 0
«Зенит» – «Арсенал»: сенсации не случилось
Спорт
«Зенит» – «Арсенал»: сенсации не случилось
вчера, в 11:03, 12 989 2
Футболист Артём Сокол: о задачах «Арсенала», сезоне в Норвегии, рыбе и сериалах Netflix
Люди / Интервью
Футболист Артём Сокол: о задачах «Арсенала», сезоне в Норвегии, рыбе и сериалах Netflix
вчера, в 10:15, 3 892 0
«Арсенал» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге – 1:3
Спорт
«Арсенал» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге – 1:3
14 сентября, в 20:23, 123 3327 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:05 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналфутболболельщикиАрсенал-Сочи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СберКонф: как изменится главный банк страны
СберКонф: как изменится главный банк страны
Болеть нельзя работать: как карьере туляков может мешать «щитовидка»
Болеть нельзя работать: как карьере туляков может мешать «щитовидка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.