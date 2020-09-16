Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Сочи»
Билеты на игру можно приобрести онлайн.
Стартовала продажа билетов на матч 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи». Игра состоится в Туле 20 сентября в 14.00.
Билеты можно приобрести в кассах Центрального стадиона до 19 сентября (с 13.00 до 19.00), а также онлайн на сайте оружейников.
На трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.
Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.
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