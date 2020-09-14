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Артём Сокол о матче «Зенит» – «Арсенал»: «Все силы бросим на то, чтобы урвать очки»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Артём Сокол о матче «Зенит» – «Арсенал»: «Все силы бросим на то, чтобы урвать очки»

Игра состоится в Санкт-Петербурге уже сегодня, 14 сентября, в 18.30.

Защитник «Арсенала» Артём Сокол рассказал корреспонденту Myslo, чего оружейники ожидают от предстоящего матча с сине-бело-голубыми.

– Настраиваемся, как и на любого соперника, будем выходить на поле максимально заряженными, готовыми к бою. «Зенит» — лидеры чемпионата. Нужно быть максимально готовыми — и ментально, и физически. Все силы бросим на то, чтобы урвать очки.

Отметим, что в РПЛ «Арсенал» и «Зенит» встречались 10 раз: семь побед за питерцами, две — за туляками, один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей — 22-9.

 

Кстати, большое интервью с Артёмом Соколом скоро читайте на Myslo.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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