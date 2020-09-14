Фото пресс-службы «Арсенала».
Артём Сокол о матче «Зенит» – «Арсенал»: «Все силы бросим на то, чтобы урвать очки»
Игра состоится в Санкт-Петербурге уже сегодня, 14 сентября, в 18.30.
Защитник «Арсенала» Артём Сокол рассказал корреспонденту Myslo, чего оружейники ожидают от предстоящего матча с сине-бело-голубыми.
– Настраиваемся, как и на любого соперника, будем выходить на поле максимально заряженными, готовыми к бою. «Зенит» — лидеры чемпионата. Нужно быть максимально готовыми — и ментально, и физически. Все силы бросим на то, чтобы урвать очки.
Отметим, что в РПЛ «Арсенал» и «Зенит» встречались 10 раз: семь побед за питерцами, две — за туляками, один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей — 22-9.
Кстати, большое интервью с Артёмом Соколом скоро читайте на Myslo.
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