В Тульской области от COVID-19 умерли 348 человек
Таковы данные с начала пандемии.
По данным регионального оперштаба, за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов в возрасте от 44 до 95 лет. У девяти пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 348 человек.
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