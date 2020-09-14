В Тульской области от COVID-19 умерли 348 человек

По данным регионального оперштаба, за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов в возрасте от 44 до 95 лет. У девяти пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 348 человек.