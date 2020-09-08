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Гурам Аджоев рассказал, сколько «Арсенал» получил за трансфер Лесового
Фото пресс-службы «Арсенала».

Гурам Аджоев рассказал, сколько «Арсенал» получил за трансфер Лесового

Оружейники продали игрока в «Динамо» в три раза дороже, чем выкупили его у «Зенита».

Накануне «Арсенал» объявил о переходе футболиста Даниила Лесового в московское «Динамо». Президент тульского клуба прокомментировал этот трансфер:

- Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды, принадлежал игрок «Зениту». По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона 2019/20, футболист должен был вернуться в «Зенит», но в арендном соглашении между нашим клубом и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определенная сумма, и это довольно распространенная практика. За то время, которое Даниил находился у нас, он серьезно прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень, — заявил Аджоев в интервью «ТАСС».

Президент «Арсенала» рассказал, что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьезной для клуба, но тем не менее оружейники нашли эти деньги. Лесовой подписал с туляками полноценный контракт.

- В его новом соглашении также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, все остальное получит «Арсенал», — добавил Гурам Аджоев.

Официальной информации о сумме сделок между клубами нет. Но по данным портала Transfermarkt, туляки купили Лесового за €600 тыс., а продали за €1,8 млн.

- Мы зарабатываем определенные деньги для клуба, которые не будут лишними в нашем бюджете. Считаю, что «Арсенал» помог раскрыться Даниилу, он помог нам, поэтому мы желаем ему удачи и дальнейшего роста в карьере, — заключил Аджоев.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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