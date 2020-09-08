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Видеорегистратор снял момент жесткого столкновения Mercedes, Volkswagen и маршрутки в Туле

Видеорегистратор снял момент жесткого столкновения Mercedes, Volkswagen и маршрутки в Туле

Судя по записи, Mercedes проскакивал перекресток в тот момент, когда загорелся красный сигнал светофора.

Напомним, утром 8 сентября в Туле на улице Рязанской, напротив дома № 36-а, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen и пассажирского микроавтобуса «Ивеко». Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с моментом столкновения.
 
Судя по записи, Mercedes проскакивал перекресток, когда уже загорелся красный сигнал светофора. И в этот же момент Volkswagen решил повернуть налево. Что из этого вышло, вы можете наблюдать на видео.
 
В ДТП пострадал водитель Mercedes, который получил перелом ноги.
 

 

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ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 1
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 2
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 3
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 4
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 5
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 6
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 7
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 8
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 9
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 10
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 11
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 12
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 13
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 14
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:38 +8
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