Видеорегистратор снял момент жесткого столкновения Mercedes, Volkswagen и маршрутки в Туле

Судя по записи, Mercedes проскакивал перекресток в тот момент, когда загорелся красный сигнал светофора.

Напомним, утром 8 сентября в Туле на улице Рязанской, напротив дома № 36-а, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen и пассажирского микроавтобуса «Ивеко». Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с моментом столкновения.

Судя по записи, Mercedes проскакивал перекресток, когда уже загорелся красный сигнал светофора. И в этот же момент Volkswagen решил повернуть налево. Что из этого вышло, вы можете наблюдать на видео.

В ДТП пострадал водитель Mercedes, который получил перелом ноги.