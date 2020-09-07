Футболист «Арсенала» Ламек Банда отправился в аренду в «Маккаби»

Фото пресс-службы «Арсенала».

19-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда будет выступать на правах аренды на чемпионате Израиля. Арендное соглашение с «Маккаби» из Нетании рассчитано до мая 2021 года.

Отметим, что в текущем сезоне Ламек провел два матча в РПЛ.