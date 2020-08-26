«Арсенал» – «Химки»: матч упущенных возможностей

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

После уверенной победы над столичным «Динамо» болельщики с большим воодушевлением шли на стадион. В дебютанте Премьер-лиги многие не видели особой угрозы. Как в итоге показала игра, такое же настроение было не только у поклонников красно-желтых.

После большой ротации в первых нескольких турах Сергей Подпалый нащупал нужные сочетания и схему. Команда третий матч подряд вышла на игру с 4 защитниками. Что же касается стартового сочетания, то, по сравнению с поединком против «Динамо», тренерский штаб туляков сделал всего одну замену. Вместо получившего повреждение Юрия Ковалева на поле вышел его земляк Валерий Громыко.

Каждого из нас хотя бы раз посещало дежавю: будто бы вы видите как происходит какое-то событие и вас не оставляет впечатление, что вы это когда-то уже наблюдали. Так вот первые таймы «Арсенала» в этом сезоне, как дежавю, каждый из них походит на предыдущий.

«Арсенал» традиционно взял мяч под контроль и начал методично искать лазейки в непроходимой обороне «Химок». На четвертой минуте встречи оружейники могли отметиться забитым мячом. Плеймейкер туляков Кингс Кангва подавал на Сокола, Артем добрался до мяча, но в створ не попал. Спустя несколько минут героем первой половины мог стать уже другой защитник канониров. Тарас Бурлак оттолкнул Данилкина в штрафной, получил пас от партнера с фланга и пробил по воротам. Мяч пролетел выше перекладины!

Отвлечемся от моментов и наглядно покажем, насколько оружейники превосходили своего соперника практически во всех компонентах. На 20 минуте владение мячом составило 70 на 30, угадайте, в чью пользу? К этому же отрезку сразу три игрока химчан получили желтые карточки за то, что банально не успевали за нашими крайними полузащитниками. Чтобы их остановить, сопернику требовалось нарушать правила. Однако наличием «горчичников» и медлительностью крайних защитников соперника в первом тайме оружейники почему-то так и не воспользовались.

Теперь вернемся к игре. Статистика вещь такая, полностью ей доверять нельзя. Несмотря на громадное преимущество, первыми в этой встрече пропустили туляки. Алиев непостижимым образом обошел четырех игроков «Арсенала» и спокойно пробил в дальний угол — 0:1.

Да, такого хозяева явно не ожидали от команды, которая за первые тридцать минут считанные разы переходила на чужую половину.

Сравнять счет «Арсенал» должен был на 37-й минуте. Болельщиков вновь посетило дежавю. Луценко, как и в матче с «Динамо», с фланга покатил на Лесового, но на сей раз удар полузащитника приняла на себя штанга.

Однако главным эпизодом первого тайма стал не гол «Химок» и не эта штанга Лесового, а травма Луценко.

Под занавес первой половины партнеры забросили мяч на Евгения, тот рванул к нему и, похоже, повредил мышцу. Остаток матча форвард досматривал в раздевалке. Перед этой игрой Луценко абсолютно заслуженно получил свой первый вызов в сборную России на игры Лиги наций. Женя как никто другой заслужил поехать в национальную команду, но из-за травмы практически на ровном месте вояж в команду Черчесова придется перенести. Мы от всей души желаем здоровья бомбардиру и скорейшего возвращения на поле.

Еще до перерыва вместо Луценко на поле появился Роман Минаев, но в атаке он пока не помощник оружейникам: во втором тайме Подпалый его заменил на Ткачева.

Чего не скажешь про Эванса Кангву. Именно он должен был стать героем матча, на 56-й минуте счет должен был становиться 1:1. Но удача была не на стороне тульской команды. Кингс увидел свободного брата и отправил Эванса в забег к воротам, замбиец вышел один на один с вратарем, но не смог его переиграть.

Дальше — больше. Моменты у чужих ворот имели Хлусевич, Кингс, Лесовой, но никому из них так и не удалось отличиться. Зато это сделал Эванс. Кингс отдал пас на фланг на Пантелеева, а тот отправил Эвансу. Кангва-старший головой аккуратно уложил мяч в нижний угол.

У туляков еще оставалось целых 15 минут, чтобы выиграть, при этом шансов было предостаточно. Эванс стал героем еще одного эпизода: выбежал на «свидание» с вратарем, нанес удар по воротам, но мяч пролетел мимо!

Затем Пантелеев ворвался в штрафную, пробил в нижний угол, «снаряд» прошел рядом со штангой. Уже в компенсированное время по воротам били Эванс и Сокол, но оба раза мяч предательски не хотел лететь в сетку.

По итогу «Арсенал» набрал одно очко, но по факту потерял два. Как отметил после матча Сергей Подпалый, ребята вышли на первый тайм с явной недооценкой соперника, за что и поплатились. Вновь «Арсенал» показал классный футбол, но потерял очки.

Перед игрой со «Спартаком» тульская команда потеряла Луценко, теперь тренерскому штабу придется серьезно поломать голову над тем, кто его может заменить. Как решит эту задачку Сергей Подпалый, узнаем 29 августа на «Открытии Арене».

«Арсенал» — «Химки» Химки — 1:1 (0:1)

25 августа. Тула. Центральный стадион, 3244 зрителя. Судьи Николай Волошин (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва).

Голы: Алиев (30, 0:1), Э. Кангва (76, 1:1).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Сокол, Бауэр, Бурлак, Чаушич (Пантелеев, 70), Лесовой, К. Кангва, Э. Кангва, Громыко, Луценко (Минаев, 45; Ткачев, 70).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Мартусевич, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Засеев, 84), Казанцев, Конате (Полярус, 50), Алиев.

Предупреждения: Алиев (8), Кухарчук (11), Трошечкин (15), Сокол (59), Казанцев (68).

На 77-й минуте за второе предупреждение удален Казанцев.

Удары (в створ): 27 (4, 1 — штанга) — 3 (2). Угловые: 12 — 4. Голевые моменты: 5:1.