В Туле пенсионер на Chevrolet Niva устроил массовое ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Вечером 25 августа на пересечении ул. Оборонной и ул. Колетвиннова в Туле произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, 65-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево столкнулся с Porsche Cayenne под управлением 30-летнего мужчины.

После столкновения Chevrolet врезался в стоящий Volkswagen Tiguan с 48-летней женщиной за рулем, а Porsche — в Ford Focus, под управлением 25-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Porsche и пассажир автомобиля Chevrolet, женщина 1955 года рождения, получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.