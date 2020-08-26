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В Туле пенсионер на Chevrolet Niva устроил массовое ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Туле пенсионер на Chevrolet Niva устроил массовое ДТП

Автоавария произошла на ул. Оборонной.

Вечером 25 августа на пересечении ул. Оборонной и ул. Колетвиннова в Туле произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
 
По предварительной информации, 65-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево столкнулся с Porsche Cayenne под управлением 30-летнего мужчины.
 
 
После столкновения Chevrolet врезался в стоящий Volkswagen Tiguan с 48-летней женщиной за рулем, а Porsche — в Ford Focus, под управлением 25-летнего мужчины.
 
«В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Porsche и пассажир автомобиля Chevrolet, женщина 1955 года рождения, получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:12 +1
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