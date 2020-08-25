Поножовщина в Новомосковске: убийца проведёт в колонии 12 лет

Доказательства, собранные новомосковскими следователями СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему убийце.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 февраля ранее судимый злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым. Несчастный получил более 30 ножевых ранений, от которых скончался на месте происшествия.

Приговором Новомосковского городского суда убийце назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Обжаловать приговор не удалось – суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.