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В Туле проходит заключительный день Кубка губернатора Тульской области по хоккею
Фото из архива Myslo

В Туле проходит заключительный день Кубка губернатора Тульской области по хоккею

Финальный матч пройдет 23 августа, в 17:00.

«Академия Михайлова» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею. Финальный матч пройдет 23 августа, в 17:00.

На льду «Михайловцы» встретятся с хоккеистами из мытищинской команды «Атлант».

Матч за третье место тоже пройдет сегодня, начало игры в 13:00. За бронзу поборются ханты-мансийские «Мамонты Югры» и ярославский «Локо».

Напомним, что в полуфинале подопечные Павла Канарского одолели трехкратного обладателя кубка Харламова — ярославский «Локо» — 2:1.

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