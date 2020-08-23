В Туле проходит заключительный день Кубка губернатора Тульской области по хоккею

Фото из архива Myslo

«Академия Михайлова» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею. Финальный матч пройдет 23 августа, в 17:00.

На льду «Михайловцы» встретятся с хоккеистами из мытищинской команды «Атлант».

Матч за третье место тоже пройдет сегодня, начало игры в 13:00. За бронзу поборются ханты-мансийские «Мамонты Югры» и ярославский «Локо».

Напомним, что в полуфинале подопечные Павла Канарского одолели трехкратного обладателя кубка Харламова — ярославский «Локо» — 2:1.