Фото из архива MySlo
«Академия Михайлова» вышла в полуфинал Кубка губернатора по хоккею
Встреча с подмосковным «Атлантом» завершилась со счётом 2:1 в пользу новомосковцев.
В тульском Ледовом дворце завершился очередной матч Кубка губернатора Тульской области по хоккею. «Академия Михайлова» из Новомосковска встречалась с мытищинским «Атлантом».
В первом периоде хозяева забили две шайбы, «Атлант» – одну. Во втором периоде «академики» закрепились – счёт 3:1. За пять минут до конца третьего периода гостям удалось увеличить разрыв в свою пользу – 3:2, но победа осталась за Новомосковском.
Таким образом, «Академия Михайлова» обеспечила себе проход в полуфинал Кубка губернатора Тульской области по хоккею.
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