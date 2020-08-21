«Академия Михайлова» вышла в полуфинал Кубка губернатора по хоккею

Фото из архива MySlo

Встреча с подмосковным «Атлантом» завершилась со счётом 2:1 в пользу новомосковцев.

В тульском Ледовом дворце завершился очередной матч Кубка губернатора Тульской области по хоккею. «Академия Михайлова» из Новомосковска встречалась с мытищинским «Атлантом».

В первом периоде хозяева забили две шайбы, «Атлант» – одну. Во втором периоде «академики» закрепились – счёт 3:1. За пять минут до конца третьего периода гостям удалось увеличить разрыв в свою пользу – 3:2, но победа осталась за Новомосковском.

Таким образом, «Академия Михайлова» обеспечила себе проход в полуфинал Кубка губернатора Тульской области по хоккею.