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В Тульской области 29 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo

В Тульской области 29 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области 29 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 9 029 жителей. На данный момент вылечились уже 7 772 человека.

 

За последние сутки в России выявлено 4 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 956 749 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 73 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 383 человека.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 162 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 770 639 человек.

Сюжет: Коронавирус
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