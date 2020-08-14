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Два удаления и пенальти: В драматичном матче «Арсенал» проиграл «Уфе» – 2:3

Два удаления и пенальти: В драматичном матче «Арсенал» проиграл «Уфе» – 2:3

Текстовая трансляция игры от Myslo.

Всё, друзья, финальный свисток! «Арсенал» больше владел мячом, имел много неплохих моментов, но не реализовал их. А гости свои шансы использовали сполна. Уступаем башкирцам в драматичном матче.

90+5' Пантелеев обыграл двух футболистов «Уфы», переместился с центра на угол штрафной и пробил — мяч пролетел мимо!

90+3' Следом за братом с поля удален Кангва — Эванс заработал вторую желтую за нарушение против Аликина.

90+2' Сдают нервы у футболистов «Арсенала». Беляев получил желтую карточку за фол против соперника. Сегодня очень жесткая игра: много нарушений и травм.

90' Арбитр добавил шесть минут к основному времени.

90' Безденежных заменил травмированного Бизяка.

88' На газоне лежит Бизяк. На помощь ему вышли медики с носилками. Футболист только так смог покинуть поле.

87' Делает еще одну замену Подпалый: вместо Громыко вышел Пантелеев.

85' Кангва-младший получил вторую желтую за фол против Гиоргобиани и отправился в раздевалку. Теперь спасать матч арсенальцы будут в меньшинстве.

82' Хитрят башкирские футболисты — при возможности устраивают паузы в игре. Болельщики и игроки «Арсенала» возмущаются! Время-то уходит.

81' Серия атак на ворота «Уфы» завершилась ударом Горбатенко — мяч на себя принял Бизяк.

80' Эванс получил мяч в штрафной, развернулся и собирался пробить, но удар заблокировали.

78' Преимущество по-прежнему на стороне «Арсенала»: владение мячом 68% на 32%.

75' Двойная замена у «Уфы»: поле покинули Фольмер и Жамалетдинов, вышли Емельянов и Гиоргобиани.

73' Что же за огненный матч у нас! Уже пять голов.

72' ГООООООООЛ!!! Кингс Кангва! 2:3

Арсеналец издалека мощно положил мяч в ворота!

70' Замена у «Уфы»: вместо Йокича играет Аликин.

70' Эванс с фланга простреливал по воротам, голкипер на месте.

65' Йокич срезал Ковалева. Желтая карточка для уфимфа и штрафной для «Арсенала»

63' Замены у «Арсенала»: вышли Ковалев и Эванс Кангва вместо Ткачева и Хлусевича соответственно.

63' Бизяк спокойно реализовал
11-метровый. 1:3. Кошмар для болельщиков «Арсенала»!

62' Гол не засчитан, Бауэр получил желтую и «привез» команде пенальти.

61' Что творят арсенальцы! Оставили Бизяка один на один с вратарем, он прострелил по воротам и забил гол! В этом эпизоде мяч попал в руку Бауэру Арбитр обратился к ВАР.

59' Очередной фол — Кангва подтолкнул Голубева в прыжке, за что получил желтую карточку.

54' Арсенальцы едва не пропустили третий гол в свои ворота: прозевали Карпа, он пробил издалека, но Шамов справился.

54' Вот такой странный матч у нас. Полное преимущество «Арсенала» по статистике, но на табло совсем другие цифры

54' Гол в ворота «Арсенала»!!! Голубев. 1:2.

Беляев сбил Жамалетдинова в штрафной, возникла небольшая пауза (вероятно, футболисты ждали решения судьи — пенальти или нет), которой воспользовался Голубев.

52' Хлусевич жестко сыграл против Алиева, за что и получил «горчичник».

50' Горбатенко мощно пробивал с угла штрафного — под мяч «подстелились» несколько игроков «Уфы» и удар заблокировали.

46' Обе команды сделали замены в перерыве. У «Уфы» Кротова заменил Бизяк, у «Арсенала» вместо Лесового играет Горбатенко. Судя по всему, оба игрока получили травмы в первом тайме.

46' Второй тайм!

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

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Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+1' В предыдущем эпизоде головами столкнулись Кротов и Беляев, обоим потребовалась помощь врачей. Максим продолжит матч с перевязанной головой.

45+1' ГОЛ! «Уфа» сравнивает счет в матче. 1:1.

Неделчару скинул пас на Кротова, тот спокойно пробил по воротам и забил гол головой. Беляев, который оказался рядом, не сумел накрыть соперника.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

43' «Арсенал» здорово прессингует соперника. В одном из эпизодов Ткачев отдал пас направо на Луценко, тот вернул мяч партнеру. Сергей решил подключить к атаке Чаушича — Горан нанес решающий удар по воротам, но очень высоко.

40' Немного статистики от «Матч Премьер»: количество точных передач — 171 на 83 в пользу оружейников.

38' Неплохой момент у «Арсенала»: Лесовой отдал передачу из центра на левый фланг Луценко, тот прострелил вдоль ворот, но первыми на мяче оказались гости.

34' Григалава закинул классный пас на забегавшего в штрафную Лесового, но Даниилу помешал Неделчару.

30' «Уфа» ненадолго задержалась на половине поля «Арсенала» -всё закончилось офсайдом, куда забежал Сухов.

29' Владение мячом: 69% на 31% в пользу хозяев.

28' «Молодцы, молодцы!» — скандирует стадион. Даа, гол получился красивым.

27' ГООООООООООЛ!!! Луценко!!!

Кангва с фланга скинул мяч в центр на Луценко, Евгений в прыжке головой отправил «снаряд» точно в сетку! Есть первый гол Жени в сезоне!

25' За аналогичное нарушение арбитр предупредил и Голубева — игрок сфолил на Беляеве.

23' Григалава получил желтую карточку — в прыжке ударил локтем Жамалетдинова. Гиа не согласился с таким решением судьи и очень эмоционально отреагировал на эпизод.

22' Уфимцы потеряли мяч в центре поля: Ткачев перехватил инициативу, скинул пас направо на Луценко. Евгений прицелился и пробил по воротам. Вратарь справился.

19' Снова пристреливался Ткачев: целился в самый уголок ворот, но Беленов в падении мяч отбил.

17' Лесовому понадобилась помощь медиков после столкновения с Суховым. Всё в порядке, Даниил вернулся на поле.

14' Момент у гостей! Алиев пробивал по воротам, Шамов справился с ударом.

13' Угловой для «Уфы»: арсенальцы уверенно вынесли мяч из штрафной.

12' Снова Ткачев! Сергей мощно прострелил в дальний угол, но ему помешал Йокич.

11' Кротов сфолил на Лесовом. Футболисты «Арсенала» решили быстренько разыграть штрафной.

6' Классный момент у «Арсенала»! Быстрая атака началась с Кангвы-младшего — он отобрал мяч у уфимцев и закинул его партнерам ближе к штрафной. Решающий удар был за Ткачевым, но вратарь Беленов вытащил «снаряд» из-под перекладины.

5' Первый удал в створ ворот «Уфы»: Лесовой, забегая в штрафную, нанес удар в ближний угол, вратарь мяч забрал.

4' «Арсенал» организовал небольшой прессинг на ворота соперника, уфимцы отбились.

1' Начинают гости довольно активно: попытались устроить атаку на половине поля оружейников. Наши футболисты справились с этим натиском.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать ассистенты Илья Елеференко и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Максим Матюнин (все — Москва).


Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4106905-arsenal--ufa-sostavy-komand-na-match-chempionata-rossii.html?utm_source=copypaste

0' Составы на матч:

0' Небольшой фоторепортаж от пресс-службы оружейников:

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"Арсенал" - "Уфа": трансляция, Фото: 3
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"Арсенал" - "Уфа": трансляция, Фото: 7
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0' Интересный факт о предстоящем матче: «Арсенал» не проигрывает уфимцам на протяжении пяти игр подряд.

0' Команда Сергея Подпалого серьезно настраивается на предстоящую игру. Георги Костадинов в предматчевом интервью сказал:

- Надо играть более интенсивно, более агрессивно. Я уверен, что если мы забьем первыми, то выиграем 100%.

Более подробно о подготовке «Арсенала» к матчу смотрите в ролике:

0' Старт нового розыгрыша РПЛ для команд особо успешным не назовешь, хотя у «Арсенала» дела получше: оружейники дома сыграли в ничью с «Ахматом» (0:0), а «Уфа» крупно проиграла в Башкирии «Краснодару» (0:3).

0' Прошлый сезон «Арсенал» и «Уфа» завершили, набрав по 38 очков. Команды заняли 8-е и 9-е места соответственно, но оружейники получили преимущество по дополнительным показателям.

0' В рамках РПЛ команды встречались 10 раз. Статистика такова:

0' Интересно, что оружейники только недавно играли с «Уфой», если быть точнее, 23 дня назад. Этим матчем «Арсенал» завершал прошлый сезон. Игра завершилась со счетом 0:0.

0' Добрый вечер, друзья! Второй тур РПЛ открывает матч «Арсенал» — «Уфа». Игра пройдет в Туле. Начало в 18.00. Болеем за наших вместе с Myslo!

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