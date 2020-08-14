Отряд «Лиза Алерт» приглашает туляков на встречу начинающих поисковиков

Отряд «Лиза Алерт» ждет всех, кто хочет приобщиться к поисковому сообществу, на Всероссийскую онлайн-встречу для новичков Мероприятие пройдёт 21 августа, в 17.00 по московскому времени.

Поисковики расскажут новичкам про отряд и про поиски, помогут разобраться в том, как все устроено и с чего имеет смысл начинать.

Видеозапись встречи будет доступна для скачивания в течение суток. Участие во встрече бесплатное, но требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке.