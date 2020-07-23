«Уфа» – «Арсенал»: последняя игра бесконечного сезона

Фото: ФК «Уфа».

«Арсенал» под аккомпанемент башкирского дождя закончил его нулевой ничьей и занял восьмое место.

Это было так давно, что и не верится, будто речь идет об одном и том же сезоне. Больше года назад «Арсенал» сыграл первый матч нового чемпионата — дома, с «Динамо». За хозяев в старте вышли Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Банда, Э. Кангва. Во втором тайме экономный на замены Черевченко выпустил еще и Тудорие.

Не было даже деревянного Луценко — он еще долечивал старые травмы. Мы ведь помним, дорогие болельщики, что прошлым летом «Арсенал» зачем-то подписал деревянного нападающего, от которого мячи отскакивают как от стенки? Впрочем, так ведь думали не только на трибунах в Туле, но и в штабе московского «Динамо», иначе бы постарались удержать.

История Луценко — лучшее свидетельство того, что в футбол играют, может, и за деньги, но не ради денег.

Иначе он сам бы постарался остаться в Москве — где все привычно, сытно и понятно. В очень зрелом, по футбольным меркам, возрасте Луценко нашел в себе новые вызовы, а главное — желание их искать, и отпахал весь год на зависть молодым, будто его карьера идет не к закату, а только начинается. Да еще стал лидером, одновременно и капитаном нового «Арсенала», когда выкосило одного за другим прежних игроков основы. Поэтому когда на форумах вдруг начинают активно обсуждать всякие версии о том, что мистер X или Y не хотят играть, отбывают номер, косячат, неплохо бы помнить о том, что это еще и игра, в которой ничего не бывает по заказу. Как вообще можно не хотеть играть, когда рядом пашет за двоих «ветеран» Луценко? Зачем тогда вообще выходить на поле? При этом можно хотеть, биться, но да, делать что-то не так. Ну что, Кротов из «Уфы» уже потерял интерес к футболу? Наверное, нет. Мы же понимаем, что у тренера Евсеева не забалуешь. Но при этом он один стопроцентный момент у ворот «Арсенала» запорол, в другом залез в офсайд и поспособствовал, чтобы гол отменили. Не будет ошибок, кому нужен будет такой предсказуемый футбол? К счастью, у нас пока ошибается даже безошибочный ВАР.

За «ветераном» Луценко, если верить московской прессе, сейчас чуть ли не очередь из топ-клубов. Хотя есть ощущение, что люди просто высасывают темы из пальца: взять какую-нибудь фамилию и присоседить к ней название популярного клуба. Как можно обсуждать переход Луценко в «Спартак», если там на его позиции уже играет Соболев, за которого плачено золотом? Неужели лучший бомбардир Тулы настолько неамбициозен, что, находясь на пике своей карьеры, согласится протирать штаны на скамейке запасных даже очень популярного московского клуба? От добра добра не ищут. В «Арсенале» сейчас игра заточена под своего главного нападающего, и это приносит результат. В топ-клубе система построения игры немного другая.

Там, вон, и к Дзюбе все равно нужен свой Азмун. Как раньше к Халку Дзюба. Поэтому если говорить об «Арсенале» будущего, то, наверное, усиление игры можно искать в создании атакующего тандема. С условным Джорджевичем в роли второго нападающего или, может, даже Хлусевичем. А то, может, и пока еще принадлежащего «Арсеналу» Тудорие прорвет. Последние события в команде показывают, что кпд-то нашей селекции достаточно высокий, просто нужно уметь дождаться своего часа.

В заключительной игре сезона в Уфе в старте тульской команды оказалось всего четыре футболиста, начинавших чемпионат — Левашов, Беляев, Лесовой и старший Кангва. Во втором тайме вышел еще на замену Ткачев. Фактически это был уже совсем другой «Арсенал», с другим тренером, с другой удалью, с другими футболистами.

Жаль, что не удалось обыграть «Уфу». Было бы красиво занять итоговое место выше «Спартака». Наверное, если бы манила более высокая цель — то же шестое место, настрой и тактика получились бы более агрессивными. А так надо было просто достойно завершить чемпионат, желательно выиграть, но хотя бы не проиграть — все-таки «Уфа», даже не в самом лучшем составе, очень непростая команда. Да еще скользкое поле, скользкий мяч, усталость после этого длиннющего чемпионата, который то потухнет, то погаснет, то опять возгорится.

Штирлиц, правда, оказался в шаге от провала — во втором тайме «Уфа» забила. К счастью, ВАР определил офсайд и гол отменили. Ближе к концу матча опять смотрели повторы, расценивая, тянул ли на пенальти эпизод, когда защитник хозяев схватил в своей штрафной за майку игрока «Арсенала». Но поскольку «Уфа» не «Спартак», а «Арсенал» не «Зенит», пенальти не назначили.

В итоге — честные 0:0 и светлые ожидания будущего, которое на расстоянии вытянутой руки.

Новый чемпионат стартует уже через две недели, и пока в нем больше вопросов, чем ответов.

Во-первых, подвели всех «Химики», вдруг решившиеся играть в Премьер-лиге. Теперь стало жалко «Крылья Советов», которые вроде бы вылетают не совсем по спортивному принципу, поскольку «Тамбову» не дали шанса проиграть «Сочи», где случилась вспышка коронавируса. Да и «Оренбург» вроде бы тоже пострадавший по схожим причинам. По этой причине возникли разговоры о расширении Премьер-лиги. Времени для нее, конечно, лучше не найти — две недели до старта, и даже с шестнадцатью командами в проекте календаря предусмотрены игры до середины декабря (а куда деваться) и с конца февраля.

У «Арсенала» свои проблемы. Ждем скорейшего решения о новом тренере. Думается, на фоне последних результатов Подпалый заслужил право продолжить работу с командой. А уж что там в итоге решат — пока не предскажет никто.

При этом новый чемпионат стартует практически без раскачки. Еще не забудутся перипетии старого, не изменятся кардинально санитарные требования, а съездить отдохнуть в перерыве между двумя чемпионатами можно будет разве что к друзьям на дачу, и снова, обнулившись, в бой.

«Уфа» — «Арсенал» — 0:0

22 июля. Уфа, стадион «Нефтяник», 1127 зрителей. Судьи Алексей Матюнин, Дмитрий Сафьян (оба — Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

«Уфа»: Чернов, Алиев, Никитин, Табидзе, Круговой, Кротов, Карп, Белоусов, Тилль, Агаларов (Рабаданов, 87), Вомбергар.

«Арсенал»: Левашов, Хлусевич, Беляев, Сокол, Довбня, Чаушич, К. Кангва, Пантелеев (Ткачев, 63), Лесовой (Громыко, 80), Э. Кангва (Ломовицкий, 63), Луценко (Минаев, 90+).

Предупреждения: Тилль (43), Беляев (53), Чаушич (79), Громыко (90).

Удары (в створ): 6 (2) — 16 (4). Угловые: 3 — 5. Голевые моменты: 2 — 4.