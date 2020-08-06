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Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом»

Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом»

Первая игра сезона состоится уже 9 августа в 19.00 в Туле.

После церемонии подписания контракта с официальным спонсором компанией Haval и презентации новой формы футболисты «Арсенала» рассказали журналистам о подготовке команды к матчу с «Ахматом».

Кирилл Комбаров:

- Подготовка проходит в плановом режиме, у нас осталось несколько дней до игры. Команда сейчас находится в хорошей форме, много работаем и ждем с нетерпением первый матч.

Сергей Ткачев:

- Я думаю, каждый из нас перезагрузился, побыл с семьей, мы вернулись в прекрасном настроении, сейчас готовимся. Слава богу, что ни у кого нет травм.

Максим Беляев:

- Мы совсем недавно играли с «Ахматом», плюс у них поменялся тренер. Очень серьезно подходим к этому матчу, тем более это первая домашняя игра. Хочется начать сезон с уверенной победы.

Георги Костадинов поделился ожиданиями от предстоящего сезона:

- Самое важное — выигрывать каждую игру. Я уверен, что для нас сезон будет удачным.

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов рассказал:

- Команда готовится, у нас после окончания чемпионата перерыв, к сожалению, очень маленький в этом году. Мы готовимся в полном составе, у нас все здоровы. Приглашаю владельцев абонементов на матч.

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Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 1
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 2
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 3
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 4
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 5
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 6
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 7
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 8
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 9
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 10
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 11
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 12
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 13
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 14
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 15
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом», Фото: 16
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