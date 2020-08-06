Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом»
Первая игра сезона состоится уже 9 августа в 19.00 в Туле.
После церемонии подписания контракта с официальным спонсором компанией Haval и презентации новой формы футболисты «Арсенала» рассказали журналистам о подготовке команды к матчу с «Ахматом».
Кирилл Комбаров:
- Подготовка проходит в плановом режиме, у нас осталось несколько дней до игры. Команда сейчас находится в хорошей форме, много работаем и ждем с нетерпением первый матч.
Сергей Ткачев:
- Я думаю, каждый из нас перезагрузился, побыл с семьей, мы вернулись в прекрасном настроении, сейчас готовимся. Слава богу, что ни у кого нет травм.
Максим Беляев:
- Мы совсем недавно играли с «Ахматом», плюс у них поменялся тренер. Очень серьезно подходим к этому матчу, тем более это первая домашняя игра. Хочется начать сезон с уверенной победы.
Георги Костадинов поделился ожиданиями от предстоящего сезона:
- Самое важное — выигрывать каждую игру. Я уверен, что для нас сезон будет удачным.
Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов рассказал:
- Команда готовится, у нас после окончания чемпионата перерыв, к сожалению, очень маленький в этом году. Мы готовимся в полном составе, у нас все здоровы. Приглашаю владельцев абонементов на матч.