В Туле автобус врезался в опору моста: прокуратура нашла нарушения у перевозчика

Водители не проходили послерейсовый контроль, а транспортные средства выходили в рейс с неисправностями.

Тульская прокуратура провела проверку по факту ДТП, которое произошло 17 июня на Алексинском шоссе. Напомним, следовавший по маршруту № 162-К автобус врезался в опору железнодорожного моста , в результате аварии пострадали девять человек.

При проверке выяснилось, что на предприятии не велся предсменный контроль техсостояния транспортных средств, а водители автобусов не проходили послерейсовый медицинский осмотр. Кроме того, в рейс выпускался транспорт с демонтированными ремнями безопасности, трещинами на лобовом стекле и неработающими габаритными огнями.

— Также установлено, что продолжительность рабочего времени водителей превышала установленную норму, они привлекались к работе в выходные дни без письменных распоряжений, сокращалось время междусменного отдыха. Табель учета рабочего времени не совпадал с фактически отработанным временем и данными путевых листов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Генеральному директору предприятия внесли представление. Сейчас нарушения полностью устранены. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц предприятия дела об административных правонарушениях, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Административные дела находятся на рассмотрении.