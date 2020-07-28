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Первым соперником тульского «Арсенала» в новом сезоне станет «Ахмат»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Первым соперником тульского «Арсенала» в новом сезоне станет «Ахмат»

По предварительной информации, матч должен состояться 8-11 августа.

РПЛ утвердила структуру календаря Тинькофф Чемпионата России 2020/2021. В первом туре «Арсенал» сыграет дома с грозненским «Ахматом».

Публикуем предварительное расписание матчей тульских оружейников в новом сезоне.

Первый круг

  • 1 тур. 8-11 августа. «Арсенал» – «Ахмат» (Грозный)
  • 2 тур. 14-17 августа. «Арсенал» – «Уфа» (Уфа)
  • 3 тур. 18-20 августа. «Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал»
  • 4 тур. 21-24 августа. «Арсенал» – «Динамо-Москва»
  • 5 тур. 25-27 августа. «Арсенал» – «Химки» (Московская обл.)
  • 6 тур. 28-30 августа. «Спартак-Москва» – «Арсенал»
  • 7 тур. 11-14 сентября. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал»
  • 8 тур. 18-21 сентября. «Арсенал» – «Сочи» (Сочи)
  • 9 тур. 25-28 сентября. «Арсенал» – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
  • 10 тур. 2-4 октября. «Тамбов» (Тамбов) – «Арсенал»
  • 11 тур. 17-19 октября. «Арсенал» – «Урал» (Екатеринбург)
  • 12 тур. 23-26 октября. ЦСКА (Москва) – «Арсенал»
  • 13 тур. 30 октября – 2 ноября. «Рубин» (Казань) – «Арсенал»
  • 14 тур. 6-8 ноября. «Арсенал» – «Ротор» (Волгоград)
  • 15 тур. 21-23 ноября. «Локомотив» (Москва) – «Арсенал»

Второй круг

  • 16 тур. 27-30 ноября. «Арсенал» – «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • 17 тур. 4-7 декабря. «Динамо-Москва» – «Арсенал»
  • 18 тур. 11-14 декабря. «Химки» (Московская обл.) – «Арсенал»
  • 19 тур. 15-17 декабря. «Ротор» (Волгоград) – «Арсенал»
  • 20 тур. 26 февраля – 1 марта. «Сочи» (Сочи) – «Арсенал»
  • 21 тур. 5-8 марта. «Арсенал» – «Локомотив» (Москва)
  • 22 тур. 12-15 марта. «Арсенал» – ЦСКА (Москва)
  • 23 тур. 19-21 марта. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал»
  • 24 тур. 3-5 апреля. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал»
  • 25 тур. 9-12 апреля. «Арсенал» – «Краснодар» (Краснодар)
  • 26 тур. 16-19 апреля. «Арсенал» – «Тамбов» (Тамбов)
  • 27 тур. 23-26 апреля. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Арсенал»
  • 28 тур. 30 апреля – 03 мая. «Арсенал» – «Спартак-Москва»
  • 29 тур. 7-10 мая. «Арсенал» – «Рубин» (Казань)
  • 30 тур. 16 мая. «Уфа» (Уфа) – «Арсенал».
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