В Туле проведут любительский турнир по настольному теннису

Соревнования на открытом воздухе состоятся на Казанской набережной 23 июля.

Молодежное пространство «Газон» выходит из онлайн-формата, и уже сейчас спортивный блок готов заряжать всех любителей спорта настроением, драйвом и настоящим спортивным азартом!

Сегодня, 23 июля, в 18.00 на спортивной площадке Казанской набережной состоится первый любительский открытый турнир по настольному теннису.

Чтобы присоединиться к турниру, необходимо зарегистрироваться в приложении «Газон 2020» и пройти регистрацию в официальной группе проекта.

А тем, кто желает немного размяться или серьезно подготовиться к турниру, с 15.00 будет доступен бесплатный прокат спортивного инвентаря.