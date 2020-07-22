В полиции рассказали, почему туляки отдают мошенникам деньги
За полгода аферисты выманили у жителей региона более 20 миллионов рублей.
Практически ежедневно правоохранительные органы регистрируют более 10 случаев обмана, на который попадаются жители Тульской области.
Телефонные, коммунальные мошенники, лже-сотрудники соцслужб, отделов безопасности банков, фальшивые продавцы машин и многие-многие другие. Злоумышленники могут звонить с подставных номеров «как у банков», просить установить приложения для проверки, пугать потерей денег – не верьте их ухищрениям.
Олег Скубаренко
– Мошенники уверенно держатся в разговоре, пугают потерей средств, порчей имущества и пр. Поскольку подавляющее большинство жертв обмана – это те, у кого деньги на счету – единственные сбережения, бережно откладываемые чуть ли не всю жизнь, то и потерять их они, конечно же, боятся.
Если брать мошенничества, связанные с банковскими счетами, то часто результат напрямую зависит от срока хранения в банкомате видеозаписи процесса снятия денег злоумышленниками. Многие банки, к сожалению,
в этой части не предпринимают каких-либо существенных мер, чтобы защитить деньги своих клиентов: иногда нет возможности отменить перевод, видео на банкоматах может порой храниться всего несколько дней или вовсе вестись онлайн-трансляция на внутренние сервисы.
- ни одна коммунальная организация не принесет деньги домой и не придет к вам, чтобы вы написали заявление. Все переплаты автоматически учитываются при формировании квитанций за следующий месяц.
- вся информация о положенных льготах, лекарствах и т. д. есть в отделениях соцзащиты. Там же можно уточнить, направлялись ли их сотрудники по вашему адресу. Для достоверности можно связаться с министерством труда и соцзащиты и там перепроверить информацию о льготах, пособиях и прочем. Все льготы и пособия носят исключительно заявительный характер – человек сам должен сначала обратиться за их получением, а не наоборот!
Продажа или покупка чего-либо в интернете – еще одна частая база для обмана доверчивых граждан. Мошенники выставляют по дешевке машину, а потенциальному покупателю предлагают внести небольшой аванс за нее, а после просто исчезают. Или обратный пример: якобы переводят вам деньги за товар, продавцу приходит сообщение как будто от банка, в котором указана куда более крупная сумма, чем требовалась. «Покупатель» звонит и просит вернуть всю сумму. Впоследствии же оказывается, что мошенник, имея доступ к определенным программам, сделал перевод средств между счетами «продавца». А тот не заметил подвоха. Единственный совет в этом случае:
- любые авансы отдавать лично и под расписку, сверяя паспортные данные владельца машины, и желательно в сопровождении свидетелей, которые видят не только момент передачи денег, но и смогут подтвердить сумму аванса;
- в случае «ошибочного» перевода сначала перепроверить сохранность средств на своих счетах, историю переводов и только после этого уже принимать решение о возврате денег.
И помните, что о случае каждого факта мошенничества, совершенного в отношении вас, нужно незамедлительно сообщать в полицию!