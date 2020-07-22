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В полиции рассказали, почему туляки отдают мошенникам деньги

В полиции рассказали, почему туляки отдают мошенникам деньги

За полгода аферисты выманили у жителей региона более 20 миллионов рублей.

Практически ежедневно правоохранительные органы регистрируют более 10 случаев обмана, на который попадаются жители Тульской области.

Телефонные, коммунальные мошенники, лже-сотрудники соцслужб, отделов безопасности банков, фальшивые продавцы машин и многие-многие другие. Злоумышленники могут звонить с подставных номеров «как у банков»,  просить установить приложения для проверки, пугать потерей денег – не верьте их ухищрениям.

Ущерб составляет сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей, а вероятность оказаться пойманным на изощренную «удочку» далеко не всегда связана с возрастом жертвы. Попасться на профессиональный развод может каждый. О том, какие бывают виды мошенничества и что делать, чтобы не отдать все свои кровные злоумышленникам, «Слобода» поговорила с начальником полиции УМВД России по г. Туле полковником Олегом Скубаренко.
 
– Мошенники – хорошие психологи?
 

Олег Скубаренко

– Мошенники уверенно держатся в разговоре, пугают потерей средств, порчей имущества и пр. Поскольку подавляющее большинство жертв обмана – это те, у кого деньги на счету – единственные сбережения, бережно откладываемые чуть ли не всю жизнь, то и потерять их они, конечно же, боятся.

– Страх отдать неизвестно кому все, что он накопил непосильным трудом, подавляет способность трезво оценивать ситуацию. А злоумышленникам только это и нужно – не дать возможности разобраться в происходящем и поскорее забрать у жертвы как можно больше денег, – поясняет Олег Скубаренко. – Не стоит думать, что если вы не пенсионер, то мошенник не объегорит. Жертвами их становятся люди абсолютно разного возраста и финансового положения. Да, людей пожилого возраста больше, но тем не менее.
 
– Что делать, если отдал злоумышленникам деньги?
 
– Чем быстрее к нам поступит информация и чем она будет подробнее и точнее, тем эффективнее мы сможем сработать и больше шансов, что мошенников удастся установить. Время играет здесь ключевую роль.
Если брать мошенничества, связанные с банковскими счетами, то часто результат напрямую зависит от срока хранения в банкомате видеозаписи процесса снятия денег злоумышленниками. Многие банки, к сожалению,
в этой части не предпринимают каких-либо существенных мер, чтобы защитить деньги своих клиентов: иногда нет возможности отменить перевод, видео на банкоматах может порой храниться всего несколько дней или вовсе вестись онлайн-трансляция на внутренние сервисы.
 
Кроме этого, банки иногда выступают просто посредником – человек из терминала получает чек, на котором указан банк, а на самом деле деньги ушли на номер телефона неизвестно кого. Чтобы получить сведения о владельце счета или номера, необходимо судебное решение. Все это тоже занимает время и дает возможность мошенникам вывести средства и уйти от ответственности. 
 
– Какие есть виды мошенничеств и что надо знать, чтобы не попасться на удочку?
 
– Если на телефон поступает звонок или приходит SMS-сообщение «Ваша карта заблокирована», «замечена подозрительная активность» или «некий Сергей И. из Тмутаракани пытался списать средства», запомните главное: во-первых, настоящие банковские сотрудники никогда не просят назвать/перепроверить по телефону данные карты, сообщить коды из СМС и прочее; во-вторых, если у вас есть сомнения, перезвоните на горячую линию банка (телефон указан на оборотной стороне карты) и перепроверьте информацию. Настоящие сотрудники банка не будут уверять вас, что в этом случае вы потеряете средства, что кто-то обманет. У банков нет службы безопасности, которая мониторит передвижение средств по счетам клиентов. В-третьих, только злоумышленники предлагают «сберечь» средства, сняв их со счета и положив на «специально созданный счет владельца карты» с помощью терминала вашего же банка или стороннего. Кстати, «сохраняемую» сумму злоумышленники предлагают класть не всю сразу, а частями, например, по 10 000 рублей. 
 
Широкое распространение в последнее время получили и так называемые социальные мошенничества. Преступники под видом социальных работников, коммунальщиков и представителей смежных с ними служб, медработников проникают в дом. Например, женщины представляются работниками СОБЕСА или Совета ветеранов и под предлогом оказания социальной помощи, написания заявления, бесплатной выдачи лекарств, выплаты компенсации и т. д. заходят в квартиру. В процессе общения отвлекают  гражданина, и, пока тот занят, подельник обыскивает дом и забирает имеющиеся деньги и ценности. Суммы от небольших до достаточно значительных (свыше 200 тысяч рублей).
 
В этом случае защититься поможет только одно – запомнить: 
 
  • ни одна коммунальная организация не принесет деньги домой и не придет к вам, чтобы вы написали заявление. Все переплаты автоматически учитываются при формировании квитанций за следующий месяц. 
  • вся информация о положенных льготах, лекарствах и т. д. есть в отделениях соцзащиты. Там же можно уточнить, направлялись ли их сотрудники по вашему адресу. Для достоверности можно связаться с министерством труда и соцзащиты и там перепроверить информацию о льготах, пособиях и прочем. Все льготы и пособия носят исключительно заявительный характер – человек сам должен сначала обратиться за их получением, а не наоборот!

Продажа или покупка чего-либо в интернете – еще одна частая база для обмана доверчивых граждан. Мошенники выставляют по дешевке машину, а потенциальному покупателю предлагают внести небольшой аванс за нее, а после просто исчезают. Или обратный пример: якобы переводят вам деньги за товар, продавцу приходит сообщение как будто от банка, в котором указана куда более крупная сумма, чем требовалась. «Покупатель» звонит и просит вернуть всю сумму. Впоследствии же оказывается, что мошенник, имея доступ к определенным программам, сделал перевод средств между счетами «продавца». А тот не заметил подвоха. Единственный совет в этом случае: 

  • любые авансы отдавать лично и под расписку, сверяя паспортные данные владельца машины, и желательно в сопровождении свидетелей, которые видят не только момент передачи денег, но и смогут подтвердить сумму аванса;
  • в случае «ошибочного» перевода сначала перепроверить сохранность средств на своих счетах, историю переводов и только после этого уже принимать решение о возврате денег. 
И помните, что о случае каждого факта мошенничества, совершенного в отношении вас, нужно незамедлительно сообщать в полицию!
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:09 0
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