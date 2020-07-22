В полиции рассказали, почему туляки отдают мошенникам деньги

– Что делать, если отдал злоумышленникам деньги?

– Чем быстрее к нам поступит информация и чем она будет подробнее и точнее, тем эффективнее мы сможем сработать и больше шансов, что мошенников удастся установить. Время играет здесь ключевую роль.

Если брать мошенничества, связанные с банковскими счетами, то часто результат напрямую зависит от срока хранения в банкомате видеозаписи процесса снятия денег злоумышленниками. Многие банки, к сожалению,

в этой части не предпринимают каких-либо существенных мер, чтобы защитить деньги своих клиентов: иногда нет возможности отменить перевод, видео на банкоматах может порой храниться всего несколько дней или вовсе вестись онлайн-трансляция на внутренние сервисы.

Кроме этого, банки иногда выступают просто посредником – человек из терминала получает чек, на котором указан банк, а на самом деле деньги ушли на номер телефона неизвестно кого. Чтобы получить сведения о владельце счета или номера, необходимо судебное решение. Все это тоже занимает время и дает возможность мошенникам вывести средства и уйти от ответственности.

– Какие есть виды мошенничеств и что надо знать, чтобы не попасться на удочку? – Если на телефон поступает звонок или приходит SMS-сообщение «Ваша карта заблокирована», «замечена подозрительная активность» или «некий Сергей И. из Тмутаракани пытался списать средства», запомните главное: во-первых, настоящие банковские сотрудники никогда не просят назвать/перепроверить по телефону данные карты, сообщить коды из СМС и прочее; во-вторых, если у вас есть сомнения, перезвоните на горячую линию банка (телефон указан на оборотной стороне карты) и перепроверьте информацию. Настоящие сотрудники банка не будут уверять вас, что в этом случае вы потеряете средства, что кто-то обманет. У банков нет службы безопасности, которая мониторит передвижение средств по счетам клиентов. В-третьих, только злоумышленники предлагают «сберечь» средства, сняв их со счета и положив на «специально созданный счет владельца карты» с помощью терминала вашего же банка или стороннего. Кстати, «сохраняемую» сумму злоумышленники предлагают класть не всю сразу, а частями, например, по 10 000 рублей. Широкое распространение в последнее время получили и так называемые социальные мошенничества. Преступники под видом социальных работников, коммунальщиков и представителей смежных с ними служб, медработников проникают в дом. Например, женщины представляются работниками СОБЕСА или Совета ветеранов и под предлогом оказания социальной помощи, написания заявления, бесплатной выдачи лекарств, выплаты компенсации и т. д. заходят в квартиру. В процессе общения отвлекают гражданина, и, пока тот занят, подельник обыскивает дом и забирает имеющиеся деньги и ценности. Суммы от небольших до достаточно значительных (свыше 200 тысяч рублей). В этом случае защититься поможет только одно – запомнить: ни одна коммунальная организация не принесет деньги домой и не придет к вам, чтобы вы написали заявление. Все переплаты автоматически учитываются при формировании квитанций за следующий месяц.

вся информация о положенных льготах, лекарствах и т. д. есть в отделениях соцзащиты. Там же можно уточнить, направлялись ли их сотрудники по вашему адресу. Для достоверности можно связаться с министерством труда и соцзащиты и там перепроверить информацию о льготах, пособиях и прочем. Все льготы и пособия носят исключительно заявительный характер – человек сам должен сначала обратиться за их получением, а не наоборот! Продажа или покупка чего-либо в интернете – еще одна частая база для обмана доверчивых граждан. Мошенники выставляют по дешевке машину, а потенциальному покупателю предлагают внести небольшой аванс за нее, а после просто исчезают. Или обратный пример: якобы переводят вам деньги за товар, продавцу приходит сообщение как будто от банка, в котором указана куда более крупная сумма, чем требовалась. «Покупатель» звонит и просит вернуть всю сумму. Впоследствии же оказывается, что мошенник, имея доступ к определенным программам, сделал перевод средств между счетами «продавца». А тот не заметил подвоха. Единственный совет в этом случае: любые авансы отдавать лично и под расписку, сверяя паспортные данные владельца машины, и желательно в сопровождении свидетелей, которые видят не только момент передачи денег, но и смогут подтвердить сумму аванса;

в случае «ошибочного» перевода сначала перепроверить сохранность средств на своих счетах, историю переводов и только после этого уже принимать решение о возврате денег.