Последний домашний матч «Арсенала» в сезоне рассудит Павел Кукуян

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Сочинский арбитр уже работал с туляками в играх с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Оренбургом».

Встречу «Арсенала» и «Тамбова» в рамках 28 тура чемпионата России в Туле будет судить сочинский арбитр Павел Кукуян. В этом сезоне он уже работал с тульской командой в матчах с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Оренбургом».

Ассистировать арбитру будут москвичи Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервный судья – туляк Алексей Амелин, судья VAR – Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова, судья AVAR – Игорь Демешко из Химок. Инспектор – Эдуард Малый из Волгограда, делегат РПЛ – москвич Виктор Пышкин.