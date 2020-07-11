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Последний домашний матч «Арсенала» в сезоне рассудит Павел Кукуян
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Последний домашний матч «Арсенала» в сезоне рассудит Павел Кукуян

Сочинский арбитр уже работал с туляками в играх с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Оренбургом».

Встречу «Арсенала» и «Тамбова» в рамках 28 тура чемпионата России в Туле будет судить сочинский арбитр Павел Кукуян. В этом сезоне он уже работал с тульской командой в матчах с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Оренбургом».

Ассистировать арбитру будут москвичи Валентин Мурашов и Дмитрий Чельцов. Резервный судья – туляк Алексей Амелин, судья VAR – Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова, судья AVAR – Игорь Демешко из Химок. Инспектор – Эдуард Малый из Волгограда, делегат РПЛ – москвич Виктор Пышкин.

Матч «Арсенал» – «Тамбов» состоится на Центральном стадионе 11 июля. Начало в 16.00. Текстовую трансляцию читайте на Myslo.

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