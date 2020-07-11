Фото из архива MySlo
На улицах Тулы бесплатно раздают питьевую воду
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областной столице 11 июля поднимется до +29 градусов.
В Туле продолжается бесплатная раздача питьевой воды в с жаркие дневные часы. В субботу, 11 июля, раздавать воду будут до 19.00 по следующим адресам:
- проспект Ленина/ул. Первомайская,
- проспект Ленина/ул. Советская,
- Красноармейский проспект/ул. Фрунзе,
- ул. Марата/ул. Ложевая,
- ул. Октябрьская, ост. «Московская застава»,
- ул. М. Горького, д. 14,
- ул. Пузакова, д. 5,
- ул. Октябрьская, д. 9,
- ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5,
- ул. Фрунзе, д. 5,
- ул. Кауля, д. 45,
- ул. Н. Руднева, д. 62.
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