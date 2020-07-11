На улицах Тулы бесплатно раздают питьевую воду

Фото из архива MySlo

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областной столице 11 июля поднимется до +29 градусов.

В Туле продолжается бесплатная раздача питьевой воды в с жаркие дневные часы. В субботу, 11 июля, раздавать воду будут до 19.00 по следующим адресам: