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На улицах Тулы бесплатно раздают питьевую воду
Фото из архива MySlo

На улицах Тулы бесплатно раздают питьевую воду

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в областной столице 11 июля поднимется до +29 градусов.

В Туле продолжается бесплатная раздача питьевой воды в с жаркие дневные часы. В субботу, 11 июля, раздавать воду будут до 19.00 по следующим адресам:

  • проспект Ленина/ул. Первомайская,
  • проспект Ленина/ул. Советская,
  • Красноармейский проспект/ул. Фрунзе,
  • ул. Марата/ул. Ложевая,
  • ул. Октябрьская, ост. «Московская застава»,
  • ул. М. Горького, д. 14,
  • ул. Пузакова, д. 5,
  • ул. Октябрьская, д. 9,
  • ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5,
  • ул. Фрунзе, д. 5,
  • ул. Кауля, д. 45,
  • ул. Н. Руднева, д. 62.
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