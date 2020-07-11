Мошенники увели у переболевшей коронавирусом тулячки 300 тысяч рублей

Пенсионерка со слезами на глазах вспоминает вечер 30 июня, когда она сняла со счета все свои деньги и собственными руками положила их на счета мошенников. Развод злоумышленники начали вполне достаточно стандартно:

– Около пяти вечера мне поступил звонок на телефон. Молодой человек представился Артемом Николаевичем, сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что якобы некий Сергей пытается снять с моего счета деньги. И спросил, знаю ли я Сергея? Я сказала, что не знакома с ним.

В ответ на это Артем посоветовал Анне Ивановне снять все деньги со счета во избежание их кражи и... положить их на три специально созданных для нее счета. Женщина поверила и отправилась в банк. При этом разговор продолжался.

– Молодой человек предупредил, что в обычном офисе банка вечером 300 тысяч рублей снять, скорее всего, не получится. Так и вышло. Тогда он посоветовал отправиться в центральный офис. Я поехала туда. Когда пришла, Артем спрашивал, как на меня реагируют сотрудники банка, возможно, опасался, что кто-то поймет, что меня обманывают. Но никто ничего не заподозрил. Сотрудник банка лишь сказала, что я потеряю 1500 рублей процентов из-за снятия средств раньше срока.

С наличными на руках мошенники направили женщину в торговый центр, к банкомату другого банка и переключили на другого «сотрудника» – Ольгу.

– У меня разряжался телефон, поэтому Ольга мне продиктовала номера трех моих новых счетов, на которые надо положить временно деньги. Я их записала на бумажке и направилась к банкомату. Ольга сказала, что класть деньги нужно не все сразу, а по 10 тысяч. Я все делала по ее указке, а после каждого очередного моего отправления подтверждала, что деньги пришли.

Пенсионерка переслала на счета все свои деньги. На прощание мошенники сказали ей, что завтра все средства будут возвращены на её прежний счет. Но поскольку «завтра» всегда в будущем, а в настоящем только «сегодня», то ни завтра, ни послезавтра, ни две недели спустя деньги женщине никто не вернул.

В четверг, 9 июля, Анна Середа поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Выяснилось, что в подобную историю попала не только она. Жертвами банды мошенников стали не только пенсионеры, но и люди работоспособного возраста. Женщина корит себя за то, что оказалась так доверчива.

– Что со мной было в тот момент, я не знаю. Я в конце июня выписалась из больницы – перенесла коронавирус. Чувствовала себя плохо, может быть, поэтому и поверила мошенникам. Я как зомбированная была. Почему меня не смутило то, что я сняла деньги из одного банка, а понесла их в другой? Сейчас уже думаю, почему я просто не остановилась, когда сняла их? Забрала бы просто домой и проблем не было бы. Теперь не знаю, что делать. Я их копила несколько лет для сына, он у меня инвалид. Я продавала ягоды и грибы на рынке. А теперь годы уже не те, что с ним будет, если меня вдруг не станет?

Полиция по факту заявления пенсионерки проводит проверку.