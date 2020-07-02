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Президент «Арсенала» об отставке Игоря Черевченко: «В спорте нельзя жить вчерашним днем»

Президент «Арсенала» об отставке Игоря Черевченко: «В спорте нельзя жить вчерашним днем»

Гурам Аджоев поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов.

После поражения от грозненского «Ахмата» тренер «Арсенала» Игорь Черевченко попросил руководство об отставке. Президент клуба Гурам Аджоев рассказал, почему эта просьба была удовлетворена.

– Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть. Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история, — цитирует Аджоева «Р-Спорт».

Напомним, оружейников к матчу с «Динамо» будут готовить главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и главный тренер молодежки «Арсенала» Николай Ковардаев.

– Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — сказал президент клуба.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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