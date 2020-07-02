Открыты аттракционы и зооуголок: что еще заработало в тульских парках с 1 июля

Фото из архива Myslo.

29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41. Согласно ему, работу продолжат ряд общественных и культурных организаций. В соответствии с Указом парки Тулы открываются для посетителей.



Начнут работу следующие объекты:

зооуголок в ЦПКиО, ежедневно с 10.00 до 20.00,

комната истории в ЦПКиО,

экзотариум в ЦПКиО,

прокат детских электромашинок (находится на Центральной аллее рядом с детской аллеей аттракционов),

аттракционно-игровой комплекс в ЦПКиО и Комсомольском парке (ежедневно с 10.00 до 21.00),

детские площадки в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.

Разрешены занятия физической культурой и спортом на площадках на открытом воздухе: мини-футбольных полях, плоскостных спортивных сооружениях, воркаут-площадках и в скейтпарках.



Работает конноспортивный центр в Центральном парке (по предварительной записи и с обязательными средствами индивидуальной защиты).



Открыты летние веранды кафе (при этом обязательно должны соблюдаться три важных условия: расстояние между столиками не менее 1,5 м, одноразовое меню для посетителей и дезинфекция всех поверхностей после каждого клиента).



Все желающие смогут воспользоваться услугами велопроката при условии использования посетителями средств индивидуальной защиты (перчаток, а также масок во время нахождения внутри зданий проката). После каждого клиента поверхность спортинвентаря будет дезинфицироваться. В Центральном парке действуют: база проката слева от входа со стороны ул. Жаворонкова и пункт проката на большом кругу.



Функционируют помещения общественных туалетов и площадки для выгула и дрессировки собак.



Разрешено нахождение людей на пляже среднего пруда Центрального парка, а также купание.



Однако временно приостановлена деятельность павильона «Детские качалки» в Центральном парке им. П. П. Белоусова, а также парка «Патриот».