Репетиция военного парада в Туле: фоторепортаж

Вечером 18 июня в центре города прошла репетиция военного парада. 21 июня – генеральная репетиция. Сам парад, как мы уже писали, состоится 24 июня в 10.00.

В параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. Известно, что механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Над площадью пролетят четыре вертолета Ми-8 и Ми-24.