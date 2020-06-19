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Репетиция военного парада в Туле: фоторепортаж

Репетиция военного парада в Туле: фоторепортаж

Тула готовится к параду Победы.

Вечером 18 июня в центре города прошла репетиция военного парада. 21 июня – генеральная репетиция. Сам парад, как мы уже писали, состоится 24 июня в 10.00. 

В параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. Известно, что механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Над площадью пролетят четыре вертолета Ми-8 и Ми-24.

 

Галерея
Репетиция военного парада 2020, Фото: 1
Репетиция военного парада 2020, Фото: 2
Репетиция военного парада 2020, Фото: 3
Репетиция военного парада 2020, Фото: 4
Репетиция военного парада 2020, Фото: 5
Репетиция военного парада 2020, Фото: 6
Репетиция военного парада 2020, Фото: 7
Репетиция военного парада 2020, Фото: 8
Репетиция военного парада 2020, Фото: 9
Репетиция военного парада 2020, Фото: 10
Репетиция военного парада 2020, Фото: 11
Репетиция военного парада 2020, Фото: 12
Репетиция военного парада 2020, Фото: 13
Репетиция военного парада 2020, Фото: 14
Репетиция военного парада 2020, Фото: 15
Репетиция военного парада 2020, Фото: 16
Репетиция военного парада 2020, Фото: 17
Репетиция военного парада 2020, Фото: 18
Репетиция военного парада 2020, Фото: 19
Репетиция военного парада 2020, Фото: 20
Репетиция военного парада 2020, Фото: 21
Репетиция военного парада 2020, Фото: 22
Репетиция военного парада 2020, Фото: 23
Репетиция военного парада 2020, Фото: 24
Репетиция военного парада 2020, Фото: 25
Репетиция военного парада 2020, Фото: 26
Репетиция военного парада 2020, Фото: 27
Репетиция военного парада 2020, Фото: 28
Репетиция военного парада 2020, Фото: 29
Репетиция военного парада 2020, Фото: 30
Репетиция военного парада 2020, Фото: 31
Репетиция военного парада 2020, Фото: 32
Репетиция военного парада 2020, Фото: 33
Репетиция военного парада 2020, Фото: 34
Репетиция военного парада 2020, Фото: 35
Репетиция военного парада 2020, Фото: 36
Репетиция военного парада 2020, Фото: 37
Репетиция военного парада 2020, Фото: 38
Репетиция военного парада 2020, Фото: 39
Репетиция военного парада 2020, Фото: 40
Репетиция военного парада 2020, Фото: 41
Репетиция военного парада 2020, Фото: 42
Репетиция военного парада 2020, Фото: 43
Репетиция военного парада 2020, Фото: 44
Репетиция военного парада 2020, Фото: 45
Репетиция военного парада 2020, Фото: 46
Репетиция военного парада 2020, Фото: 47
Репетиция военного парада 2020, Фото: 48
Репетиция военного парада 2020, Фото: 49
Репетиция военного парада 2020, Фото: 50
Репетиция военного парада 2020, Фото: 51
Репетиция военного парада 2020, Фото: 52
Репетиция военного парада 2020, Фото: 53
Репетиция военного парада 2020, Фото: 54
Репетиция военного парада 2020, Фото: 55
Репетиция военного парада 2020, Фото: 56
Репетиция военного парада 2020, Фото: 57
Репетиция военного парада 2020, Фото: 58
Репетиция военного парада 2020, Фото: 59
Репетиция военного парада 2020, Фото: 60
Репетиция военного парада 2020, Фото: 61
Репетиция военного парада 2020, Фото: 62
Репетиция военного парада 2020, Фото: 63
Репетиция военного парада 2020, Фото: 64
Репетиция военного парада 2020, Фото: 65
Репетиция военного парада 2020, Фото: 66
Репетиция военного парада 2020, Фото: 67
Репетиция военного парада 2020, Фото: 68
Репетиция военного парада 2020, Фото: 69
Репетиция военного парада 2020, Фото: 70
Репетиция военного парада 2020, Фото: 71
Репетиция военного парада 2020, Фото: 72
Репетиция военного парада 2020, Фото: 73
Репетиция военного парада 2020, Фото: 74
Репетиция военного парада 2020, Фото: 75
Репетиция военного парада 2020, Фото: 76
Репетиция военного парада 2020, Фото: 77
Репетиция военного парада 2020, Фото: 78
Репетиция военного парада 2020, Фото: 79
Репетиция военного парада 2020, Фото: 80
Репетиция военного парада 2020, Фото: 81
Репетиция военного парада 2020, Фото: 82
Репетиция военного парада 2020, Фото: 83
Репетиция военного парада 2020, Фото: 84
Репетиция военного парада 2020, Фото: 85
Репетиция военного парада 2020, Фото: 86
Репетиция военного парада 2020, Фото: 87
Репетиция военного парада 2020, Фото: 88
Репетиция военного парада 2020, Фото: 89
Репетиция военного парада 2020, Фото: 90
Репетиция военного парада 2020, Фото: 91
Репетиция военного парада 2020, Фото: 92
Репетиция военного парада 2020, Фото: 93
Репетиция военного парада 2020, Фото: 94
Репетиция военного парада 2020, Фото: 95
Репетиция военного парада 2020, Фото: 96
Репетиция военного парада 2020, Фото: 97
Репетиция военного парада 2020, Фото: 98
Репетиция военного парада 2020, Фото: 99
Репетиция военного парада 2020, Фото: 100
Репетиция военного парада 2020, Фото: 101
Репетиция военного парада 2020, Фото: 102
Репетиция военного парада 2020, Фото: 103
Репетиция военного парада 2020, Фото: 104
Репетиция военного парада 2020, Фото: 105
Репетиция военного парада 2020, Фото: 106
Репетиция военного парада 2020, Фото: 107
Репетиция военного парада 2020, Фото: 108
Репетиция военного парада 2020, Фото: 109
Репетиция военного парада 2020, Фото: 110
Репетиция военного парада 2020, Фото: 111
Репетиция военного парада 2020, Фото: 112
Репетиция военного парада 2020, Фото: 113
Репетиция военного парада 2020, Фото: 114
Репетиция военного парада 2020, Фото: 115
Репетиция военного парада 2020, Фото: 116
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:07 −15
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