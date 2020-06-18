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В Киреевске экипаж ДПС во время погони попал в аварию
Фото: vk.com/chpnmsk.

В Киреевске экипаж ДПС во время погони попал в аварию

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне вечером в центре Киреевска произошло ДТП. По словам местных жителей, экипаж ДПС на Lada Granta преследовал скутериста-нарушителя и на ул. Ленина врезался в легковой автомобиль Kia Optima.
 
По предварительной информации, в момент столкновения автомобили двигались в попутном направлении. Были ли в тот момент на служебной машины включены проблесковые маячки и звуковой спецсигнал, устанавливается.
 
«Выясняются обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 17 июня в Киреевске. В ДТП никто не пострадал. В ходе проверки будут установлены все детали случившегося», — прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:14 +4
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Тульская областьКиреевск

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