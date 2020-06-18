В Киреевске экипаж ДПС во время погони попал в аварию

Фото: vk.com/chpnmsk.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне вечером в центре Киреевска произошло ДТП. По словам местных жителей, экипаж ДПС на Lada Granta преследовал скутериста-нарушителя и на ул. Ленина врезался в легковой автомобиль Kia Optima.

По предварительной информации, в момент столкновения автомобили двигались в попутном направлении. Были ли в тот момент на служебной машины включены проблесковые маячки и звуковой спецсигнал, устанавливается.

«Выясняются обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 17 июня в Киреевске. В ДТП никто не пострадал. В ходе проверки будут установлены все детали случившегося», — прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Тульской области.