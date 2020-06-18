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Работы тулячек вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы

Работы тулячек вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы

Они были отмечены во Всероссийском конкурсе «Моя Победа».

Московский Музей Победы разместил на сайте онлайн-выставку победителей Всероссийского конкурса «Моя Победа». Творческое состязание посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлен коллаж тулячки Анастасии Каревой. Ее работа «Портрет Н. Г. Пинчука» удостоилась 2-го места.

А фотографии тулячек Ярославы Парубовой «Вечные символы» и Александры Спириной «…что не дошло до адресата» отмечены поощрительными дипломами.

 

Всего же победителями и призерами всероссийского конкурса «Моя Победа» стали 58 человек из различных регионов нашей страны — от Калиниграда до Еврейской автономной области. На конкурс было прислано свыше 400 работ. Больше всего художественных произведений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Пскова и Смоленска.

Виртуальные посетители увидят около 70 художественных работ. Они выполнены как любителями, так и профессионалами. Перед конкурсантами стояла задача показать свою интерпретацию и творческое переосмысление событий 1941−1945 годов.

Зрители познакомятся с реалистической живописью маслом, написанными темперой полотнами, выполненной углем и тушью графикой и традиционной акварелью. Кроме того, интернет-пользователи увидят художественные и репортажные фото, коллажи. Среди конкурсных работ также представлены инсталляции и скульптура.

Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в Музее Победы после снятия всех ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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